Mundo ataque

Venezuela: Nicolás Maduro fue sacado a “rastras” de su dormitorio por fuerzas estadounidenses

Por CNN Chile

03.01.2026 / 11:36

{alt}

Maduro será trasladado a Nueva York donde enfrentará a la justicia por sus presuntos crímenes.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados a rastras de su dormitorio por las fuerzas estadounidenses durante la redada que condujo a su captura, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La pareja fue capturada en mitad de la noche mientras dormían, según las fuentes.

La redada, llevada a cabo por la fuerza de élite Delta Force del Ejército de EE.UU., no causó víctimas estadounidenses, según un funcionario estadounidense.

Maduro será llevado a Nueva York

Un equipo de agentes del FBI estaba con las fuerzas especiales estadounidenses que llevaron a cabo la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según personas informadas sobre el asunto, y están en marcha los planes para llevar a Maduro a Nueva York, donde se enfrentará a cargos en un tribunal federal de Manhattan.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha trabajado durante años en una acusación contra Maduro y algunos altos mandos militares de Venezuela, según funcionarios estadounidenses de aplicación de la ley.

Se espera que ese trabajo sirva de base para los cargos que se harán públicos.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo anteriormente que Maduro “pronto enfrentará todo el peso de la justicia de EE.UU. en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses” después de haber sido capturado en Venezuela.

DESTACAMOS

Mundo Historia, riquezas, rivales, aliados, armas y divisiones: esto debes saber sobre Venezuela en plena tensión con EE.UU.

LO ÚLTIMO

Mundo "No podemos correr el riesgo": Donald Trump afirma que Estados Unidos administrará Venezuela "hasta asegurar una transición pacífica"
Donald Trump publica la primera imagen oficial de la captura de Nicolás Maduro
China condena ataque de Estados Unidos a Venezuela y lo califica como "descarado uso de la fuerza contra un país soberano"
Donald Trump revela el paradero de Nicolás Maduro y confirma que será recluido en la misma prisión donde estuvo “El Chapo” Guzmán
María Corina Machado llama a “tomar el poder” y respalda a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela
José Antonio Kast respalda detención de Nicolás Maduro: "Es una gran noticia para la región"