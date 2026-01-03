Venezuela: Nicolás Maduro fue sacado a “rastras” de su dormitorio por fuerzas estadounidenses

La pareja fue capturada en mitad de la noche mientras dormían, según las fuentes.

La redada, llevada a cabo por la fuerza de élite Delta Force del Ejército de EE.UU., no causó víctimas estadounidenses, según un funcionario estadounidense.

Maduro será llevado a Nueva York

Un equipo de agentes del FBI estaba con las fuerzas especiales estadounidenses que llevaron a cabo la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según personas informadas sobre el asunto, y están en marcha los planes para llevar a Maduro a Nueva York, donde se enfrentará a cargos en un tribunal federal de Manhattan.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha trabajado durante años en una acusación contra Maduro y algunos altos mandos militares de Venezuela, según funcionarios estadounidenses de aplicación de la ley.

Se espera que ese trabajo sirva de base para los cargos que se harán públicos.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo anteriormente que Maduro “pronto enfrentará todo el peso de la justicia de EE.UU. en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses” después de haber sido capturado en Venezuela.