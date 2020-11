Hace tres semanas cientos de familias fueron el blanco del desalojo en el predio de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Hoy, residentes de otras tomas de la región sienten el temor de que sus pequeñas construcciones sean destruidas y ellos dejados sin un lugar donde vivir.

En el predio Los Hornos sus ocupantes temen que se repita lo que ya han visto en los medios. “Imagínate vengan a cualquier hora, de día o de noche, y te saquen como hacen: que sacan a tus criaturas y destruyen las pocas cosas que tienes“, comenta Gladys, ocupante de un espacio en este terreno.

“Tengo cinco nenes y es difícil”, dice por su parte Gabriela, otra ocupante de Los Hornos. Ese temor se repite en otras 96 tomas, según el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires.

“Yo soy alguien que necesita de este lugar, si no no estaría acá. Si tuviera para comprar no estaría acá”, asegura Gabriela.

La necesidad de tener un lugar donde vivir se contrapone con el Código Penal argentino, que establece hasta tres años de prisión para el delito de usurpación.

“Yo no me siento delincuente. Yo me metí porque la gente se metió y no tenía dónde ir”, añade Gladys.

Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, afirma que “hicimos un gran esfuerzo en Guernica para evitar que eso se produjera”, mismo esfuerzo que estarían haciendo desde febrero de este año cuando comenzó la ocupación de Los Hornos.

Ubicada en la ciudad de La Plata, Los Hornos es la toma de terreno más grande en toda la provincia. Son más de 160 hectáreas donde viven al menos mil familias que llegaron hace nueve meses, con un futuro que se debate entre la posibilidad de un desalojo impulsado por las autoridades municipales, y la intención de evitarlo por parte de las provinciales.

“Aquí hay vecinos que toman un predio. Yo no quiero eso, nadie quiere eso. La violencia no es el camino, pero sí creo en la propiedad“, dijo el alcalde de La Plata, Julio Garro.

De momento se espera que se concrete un proyecto que busca repartir el espacio tomado, ya que la provincia de Buenos Aires tiene potestad de uso sobre el predio. Así, no tendrían el total del espacio ocupado, pero sí un lugar donde puedan vivir.

Sin embargo, Rubén Desio, dueño del terreno colindante a Los Hornos, también se vio afectado por la toma. “El término que ellos emplean es ‘esta tierra la tenemos ganada, a acá no nos saca nadie'”, dice.

“Por ahí desalojo suena chocante, no sé cuál sería el término, pero yo quiero que me la devuelvan“, agrega Rubén.

“Yo pienso morir acá. Si es que no nos sacan”, concluye por su parte Gladys.