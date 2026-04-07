Variante “cigarra” del COVID-19: Científicos dicen que afecta principalmente a los niños

Esta variante se ha detectado en 23 países y en aguas residuales de 25 estados de EE.UU., según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), que el mes pasado publicaron discretamente un informe sobre el virus.

(CNN) — Una variante del virus que causa COVID-19, con muchas mutaciones, parece estar afectando principalmente a los niños, dicen los científicos, aunque no está causando una enfermedad más grave, ni en los niños ni en los adultos.

Más bien, los expertos dicen que el hecho de que el virus esté rompiendo su patrón de ser una amenaza, principalmente, para los adultos mayores es un detalle revelador.

Es algo que hay que estudiar y entender para que los científicos puedan predecir mejor el comportamiento de este virus en constante evolución.

Aunque el COVID-19 está circulando en un nivel muy bajo en este momento, EE.UU. apenas está empezando a lidiar con esta rama durmiente del árbol genealógico de ómicron, una variante llamada BA.3.2, que ha sido apodada “cigarra”, por la capacidad del insecto de desaparecer y luego reaparecer tras años bajo tierra.

Esta variante se ha detectado en 23 países y en aguas residuales de 25 estados de EE.UU., según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), que el mes pasado publicaron discretamente un informe sobre el virus.

Parece estar circulando en EE.UU. en niveles bajos, aunque las pruebas se han reducido desde el punto más alto de la pandemia, por lo que podría estar más extendida de lo que se sabe actualmente.

Se cree que las vacunas actuales todavía ofrecen cierta protección, y los científicos dicen que la nueva variante es tan “meh” en términos de los problemas que ha estado causando que ni siquiera está claro si necesitamos actualizar las vacunas para proteger mejor contra ella.

“Es muy interesante desde el punto de vista de la evolución viral”, dijo el doctor Alex Greninger, jefe de la División de Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Medicina de Laboratorio de la Universidad de Washington.

Señaló que, para una variante que apareció por primera vez en noviembre de 2024, sin duda se está tomando su tiempo para moverse, y puede que termine teniendo muy poco impacto en el mundo real.

“Ha sido alrededor de un año y medio que esto ha tenido para seguir su curso o aumentar”, dijo Greninger, y no ha hecho gran cosa. “No es una nada, pero es como agregar cebollas a la parrilla a tu hamburguesa”. Otros expertos coincidieron.

“No creo que deba incluirse en la próxima vacuna”, dijo el doctor Tulio de Oliveira, quien dirige el Centro de Respuesta e Innovación ante Epidemias, afiliado a la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica. Ese país ha liderado al mundo en la identificación de nuevas variantes de ómicron, incluida esta.

“Por el momento, con la inmunidad previa y la vacunación previa, no observamos ninguna señal de aumento de hospitalizaciones y muertes” —y además de eso, dijo Oliveira, no parece que el público tenga mucho apetito por una nueva campaña de vacunación.

Cree que es más importante vigilarla y asegurarse de que no cambie de maneras que la conviertan en un problema.

La rutina de desaparición de esta variante

Los científicos que buscan variantes inusuales de COVID-19 esperaron para darle a esta un nombre coloquial, o común.

“Tiene que parecer que va a despegar o que será de interés más amplio… o si no, no vemos que un apodo sea útil”, dijo el doctor T. Ryan Gregory, biólogo evolutivo de la Universidad de Guelph en Canadá.

Él y un grupo de colegas cazadores de variantes comenzaron a discutir nombres para BA.3.2 alrededor del momento en que la Organización Mundial de la Salud la designó como una “variante bajo monitoreo” en diciembre. El mismo grupo ha dado a variantes notables anteriores nombres de criaturas mitológicas (Cerbero, Kraken), constelaciones (Eris) e incluso tipos de nubes (Stratus, Nimbus).

“Cigarra” parecía ser la opción adecuada para esta porque ha hecho el mismo tipo de rutina de desaparición.

Cuando ómicron se extendió por el mundo a finales de 2021, las pruebas genéticas detectaron cinco ramas principales de su árbol genealógico. Cuatro de esas ramas desde entonces han impulsado olas de infecciones en todo el mundo. Pero una, denominada BA.3, fue una excepción. Se detectó por primera vez en 2022, pero luego, misteriosamente, se quedó en silencio.

Los científicos creen que, durante dos años, BA.3 infectó a una sola persona que no tenía suficiente función inmunitaria como para combatirlo por completo, dijo Gregory.

Este tipo de infecciones crónicas es una guerra prolongada entre el virus y el sistema inmunitario, en la que el cuerpo ejerce presión sobre el virus que hace que cambie constantemente. En algunos casos, después de una infección de largo plazo, el virus puede volver a emerger y empezar a circular otra vez, como parece haber ocurrido en este caso.

En noviembre de 2024, BA.3.2 apareció en un hisopado nasal de un niño de 5 años en Sudáfrica, y se veía muy diferente de su virus progenitor.

Normalmente, las nuevas ramificaciones de variantes pueden tener un puñado de cambios genéticos en comparación con el virus del que evolucionaron. BA.3.2 tiene 53 cambios en su espícula —la parte que se acopla a las células— en comparación con BA.3 y aproximadamente 70 mutaciones en comparación con el coronavirus original que surgió en 2019.

Se detectó por primera vez en EE.UU. el verano pasado, en un viajero procedente de los Países Bajos. En enero, la primera muestra clínica de un paciente enfermo resultó ser BA.3.2.

Sus numerosos cambios podrían ayudarle a eludir la inmunidad creada por infecciones previas y la vacunación, pero, a diferencia de otras variantes de SARS-CoV-2 con muchas mutaciones, esta no ha mostrado señales de dominio global.

En algún punto del camino, BA.3.2 perdió su capacidad de unirse con fuerza a los receptores ACE-2 en las células, las puertas por las que el virus necesita pasar para causar infecciones. Eso significa que ha sido un competidor intermedio en el escenario global y no ha impulsado nuevas olas de enfermedad.

BA.3.2 ni siquiera aparece actualmente en el panorama nacional, aunque está ganando impulso, según el doctor Marc Johnson, profesor de microbiología molecular e inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri, que sigue de cerca la presencia del virus en las aguas residuales.

“Creo que hay una muy buena probabilidad de que BA.3.2 se convierta en la variante dominante, pero ciertamente no es una variante arrolladora como muchas que hemos visto antes”, dijo Johnson. “Creo que si BA.3.2 estuviera a una mutación de convertirse en una variante más agresiva, ya la habría encontrado”.

En Alemania, donde BA.3.2 ha representado un estimado del 30 % de todas las nuevas infecciones por covid-19 de noviembre a enero, ahora está mostrando señales de descenso, dijo el doctor Florian Krammer, virólogo y profesor de vacunología en la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai en Nueva York.

“Alemania tuvo muchos casos, y parecía que estaba subiendo y dominando, pero se ha estancado, y creo que en realidad está bajando un poco”, afirmó.

Krammer y su equipo publicaron un estudio que analizó qué tan bien funcionaron, frente a varias variantes emergentes —incluida BA.3.2—, las vacunas contra el COVID-19 que se actualizaron para el invierno de 2024-25 con el fin de apuntar específicamente a la cepa KP.2, otro descendiente de ómicron. Aunque los anticuerpos generados por las vacunas no neutralizaron algunas variantes, parecieron encargarse de BA.3.2 con bastante rapidez.

“Nuestros resultados pueden explicar por qué esta variante no ha alcanzado altas tasas de transmisión a nivel global”, escribieron los autores del estudio.

Infectando a los niños “con bastante eficiencia”

La falta de secuenciación genética de los virus del COVID-19 dificulta interpretar los patrones de propagación. Pero algo interesante ha saltado a la vista en los datos: esta variante parece ser mejor para infectar a los niños que a los adultos.

“Una cosa que encontramos es que BA.3.2 parece infectar a los niños —no a los bebés, sino a menores de entre 3 y 15 años— con bastante eficiencia, lo cual aún no sabemos por qué”, dijo Oliveira, de Sudáfrica.

Un análisis de datos de la ciudad de Nueva York, del investigador de variantes Ryan Hisner, muestra que los niños tienen cerca de cinco veces más probabilidades de infectarse con BA.3.2 en comparación con otras variantes, aunque BA.3.2 todavía representa una minoría de las variantes en circulación allí.

Hay varias teorías sobre por qué. Oliveira dijo que cree que BA.3.2 es mejor para infectar a los niños porque su protección inmunitaria por vacunas e infecciones previas disminuye más rápido que la de los adultos.

Hisner dijo que cree que puede tener algo que ver con partes faltantes del genoma del virus. Los virus BA.3.2 carecen de partes de genes específicos que desempeñan un papel en la activación del sistema inmunológico. Otra variante, XBB, también carecía de estas mismas partes de su genoma, dijo Hisner, y también apareció con más frecuencia que otras variantes en los niños.

Greninger, de la Universidad de Washington, dijo que también puede tener algo que ver con la cantidad de exposiciones a COVID-19 que han tenido los niños.

Cada vacuna y cada infección ayudan a diversificar la respuesta inmunológica de una persona para que esté mejor preparada para enfrentar la siguiente variante del mismo virus, sin importar cuán diferente parezca.

“Los historiales inmunológicos, en cierto modo, protegen un poco mejor contra la evolución viral”, dijo. Los niños simplemente no tienen tanto historial inmunológico como los adultos, por lo que su caja de herramientas es más limitada cuando tienen que lidiar con ello la próxima vez.

Greninger también señala que los niños están en otra desventaja, especialmente si están en la escuela o en guardería: están rodeados de gérmenes todo el tiempo, por lo que son blancos fáciles.

Dice que la idea de que una variante de COVID-19 podría ser mejor para infectar a los niños solo significa que se está comportando como cualquier otro virus respiratorio, como la gripe, que clásicamente se propaga de los niños en edad escolar a sus padres y abuelos cada temporada.