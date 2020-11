El presentador y ex consejero de Barack Obama, Van Jones, se emocionó hasta las lágrimas en vivo luego de que la señal internacional de CNN anunciara la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Primero, el periodista y presentador de TV, Wolf Blitzer, señaló en vivo que “después de cuatro largos y tensos días, hemos llegado a un momento histórico en esta elección. Ahora podemos proyectar al ganador de la carrera presidencial”.

“CNN proyecta que Joseph R. Biden Jr. es elegido como el 46º presidente de los Estados Unidos, ganando la Casa Blanca y negándole al presidente Trump un segundo mandato. Podemos hacer esta proyección porque CNN proyecta que Biden gana en Pensilvania”, agregó.

Blitzer señaló además que “el ex vicepresidente, en su tercera carrera por el cargo más alto del país, logró una rara victoria sobre el comandante en jefe en funciones. Con esta victoria, Kamala Harris se convertirá en la primera mujer y la primera persona de color en ser vicepresidente”.

Luego, Jones durante el análisis de las elecciones se quebró al asegurar que “es más fácil ser padre en esta mañana. Es más fácil decirle a tus hijos que el cáracter importa, que decirles la verdad importa, que ser una buena persona importa”.

“It’s easier to be a parent this morning. It’s easier to be a dad. It’s easier to tell your kids character matters. It matters. Tell them the truth matters."

Van Jones reacts after CNN projected Joe Biden as the winner of the presidential election. https://t.co/HO9WG1KPLh pic.twitter.com/b9ukiZnSzk

— CNN (@CNN) November 7, 2020