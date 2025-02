Uno de cada tres niños en el mundo tiene malnutrición: cuáles son las tendencias globales y qué plantean los expertos

En Chile, gracias a programas de salud, dejamos atrás la baja malnutrición por carencia. Sin embargo, es creciente la malnutrición por exceso impulsada por el estilo de vida. Un congreso médico en Atenas, Grecia, reunió a especialistas mundiales en la materia para reflexionar sobre potenciales soluciones.

Entre el 20 y 23 de febrero se desarrolla en Atenas, Grecia la 12va. Conferencia Internacional de nutrición y crecimiento, que tiene como objetivo compartir experiencias y crear conciencia sobre la malnutrición infantil.

La malnutrición se puede dar de tres formas: por exceso, por déficit o falta de micronutrientes. En Chile, según el mapa nutricional de Junaeb, uno de cada dos niños presenta malnutrición por exceso, lo que reviste una gran preocupación.

“Chile para la región representa un ejemplo de tener prevalencia de malnutrición por déficit muy baja, a través de todos los programas de alimentación complementaria en la edad pediátrica. Ha tenido un impacto. Sin embargo, el aumento de la malnutrición por exceso es una de las prevalencias de Latinoamérica más alta y es definitivamente importante hacer intervenciones en edades tempranas”, explica Judith Ho, pediatra nutrióloga de Panama, quien estudió nutrición en Chile.

Este encuentro que se realiza en Atenas reúne a profesionales de la salud, la ciencia y la academia. “Este tipo de congresos mundiales traen a científicos de todo el mundo que están interesados en crecimiento y nutrición y traen la última ciencia para mostrar a todos los colegas y la puedan poner en práctica. Este tipo de congresos liderados por la academia y la ciencia realmente hacen la diferencia porque vienen con un mismo objetivo, cambiar la nutrición de los niños”, plantea Oscar Hincapié, Director médico de Abbott Nutrición para Latinoamérica.

La nutrición es uno de los pilares del crecimiento. Desde cuando recibimos nuestro primer alimento, la leche materna, hasta cómo incorporamos los alimentos en edades tempranas, se transforma en todo un desafío mundial. Expertos coinciden en la identificación temprana o tamizaje para evitar futuro de adultos enfermos.

“Cuando no garantizas una lactancia materna exclusiva en esos seis meses de vida; cuando tú como proveedor de salud no educas al papá o la mamá para una buena introducción de alimentos a partir del sexto mes de vida; cuando no regulas la capacidad de elegir los buenos alimentos v/s aquellos productos con calorías vacías, estás comprometiendo el desarrollo actual y futuro de esos niños. Ésa es la razón por la que vemos adultos jóvenes sufriendo de enfermedades cardiovasculares, los índices de diabetes al alza, y problemas con colesterol y triglicéridos: están pasando una factura en la calidad de vida”, explica Otto Torres, pediatra de Ciudad de Guatemala.