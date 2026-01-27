Mundo unión europea

Unión Europea e India sellan histórico acuerdo comercial y reordenan el mapa de los grandes pactos globales

Por CNN Chile

27.01.2026 / 10:09

El tratado entre Bruselas y Nueva Delhi crea un mercado de 2.000 millones de consumidores y se suma a otros bloques clave como el RCEP, el T-MEC, el CPTPP y el acuerdo UE-Mercosur.

(EFE) – La Unión Europea y la India anunciaron este martes la concreción de un acuerdo comercial que ambas partes calificaron como el mayor de su historia. El pacto, que une a la segunda y la cuarta economías del mundo, da origen a un mercado sin precedentes que abarca a cerca de 2.000 millones de personas.

El entendimiento pone fin a un proceso de negociaciones que se extendió por 18 años y contempla la eliminación o reducción de aranceles sobre el 96,6 % de las exportaciones de bienes provenientes de la UE.

Según las proyecciones, esta apertura permitirá a las empresas europeas ahorrar alrededor de 4.000 millones de euros anuales en derechos aduaneros y duplicar sus exportaciones hacia la India de aquí a 2032.

Como contrapartida, el bloque europeo facilitará el acceso del textil indio a su mercado, mientras que ciertos productos agrícolas considerados sensibles, como los lácteos y los cereales, quedaron fuera del acuerdo.

Este nuevo pacto se suma a otros grandes acuerdos comerciales vigentes a nivel global. Entre ellos destaca el RCEP (Asociación Económica Integral Regional), liderado por China e integrado por 15 países de Asia-Pacífico, incluidas economías como Japón, Corea del Sur y Australia.

En vigor desde 2022, el RCEP concentra cerca del 30% del PIB mundial y de la población global, y prioriza la reducción de aranceles industriales para facilitar las cadenas de suministro regionales.

Otro acuerdo relevante es el T-MEC, que desde 2020 vincula a México, Estados Unidos y Canadá tras reemplazar al antiguo TLCAN. Este tratado representa alrededor del 15% del comercio mundial y se enfoca en la integración productiva de América del Norte, con reglas más estrictas para la industria automotriz y disposiciones sobre servicios, inversión y estándares laborales y ambientales. Su cláusula de revisión sexenal aún está pendiente de aplicación, en un contexto marcado por tensiones entre los socios.

También figura el CPTPP, acuerdo transpacífico que reúne a 12 países de Asia y América y que incrementó su peso tras la incorporación plena del Reino Unido a fines de 2025. El bloque concentra el 13% del comercio global y es considerado uno de los más avanzados en materias como comercio digital, servicios financieros y protección de datos.

En paralelo, la propia Unión Europea opera como uno de los mayores actores comerciales del mundo. Con 27 países y más de 450 millones de habitantes, funciona como un mercado único.

En 2024, su PIB alcanzó los 17,9 billones de euros y registró un superávit comercial de bienes cercano a los 147.000 millones de euros. Sumando bienes y servicios, la UE concentró ese año el 15,8% del comercio mundial y fue el principal socio comercial de 66 países.

Finalmente, el acuerdo entre la UE y Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— fue firmado el 17 de enero tras más de 25 años de negociaciones.

De entrar en vigor, abarcaría a unos 720 millones de personas y cerca de un cuarto del PIB global, estableciendo la reducción o eliminación gradual del 90 % de los aranceles entre ambos bloques y beneficiando especialmente al sector agropecuario sudamericano y a la industria europea.

