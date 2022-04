Casi dos tercios de los niños ucranianos fueron desplazados en solo seis semanas y casi la mitad de los niños que permanecen en Ucrania pueden enfrentarse a la inseguridad alimentaria, declaró este lunes Manuel Fontaine, director de emergencias de Unicef.

“De los 3,2 millones de niños que se calcula que han permanecido en sus hogares, casi la mitad puede correr el riesgo de no tener suficientes alimentos. Los ataques a la infraestructura del sistema de agua y los cortes de electricidad han dejado a unos 1,4 millones de personas sin acceso al agua en Ucrania. Otros 4,6 millones de personas solo tienen un acceso limitado”, dijo Fontaine en declaraciones al Consejo de Seguridad de la ONU.

“En solo seis semanas, casi dos tercios de todos los niños ucranianos han sido desplazados. Se han visto obligados a dejarlo todo atrás: sus hogares, sus escuelas y, a menudo, sus familiares”.

Fontaine añadió que la situación de los niños en Ucrania es aún peor en Mariúpol y Jersón “donde los niños y sus familias llevan ya semanas sin agua corriente ni servicios sanitarios, sin un suministro regular de alimentos ni atención médica. Se están refugiando en sus casas y bajo tierra, esperando que cesen las bombas y la violencia”.

El director de emergencias de Unicef también expresó su preocupación por la presencia de “restos explosivos de guerra” que pueden exponer a los niños a la muerte y a las lesiones, así como por la interrupción de la educación de los niños en todo el país.

“El cierre de escuelas en todo el país está afectando al aprendizaje —y el futuro— de 5,7 millones de niños en edad escolar y de 1,5 millones de estudiantes de educación superior. En la región del Donbás, toda una generación de niños ha visto cómo sus vidas y educación se han visto alteradas durante los últimos ocho años de conflicto”, dijo Fontaine.

