Una impresionante y poco común manifestación natural está captando la atención en todo el mundo: las auroras boreales están iluminando los cielos de varios países del hemisferio norte debido a una tormenta solar que ha impactado en nuestro planeta.

Este fenómeno ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde se ha descrito como algo realmente fantástico, transportando a las personas a una atmósfera casi artificial.

Normalmente, las auroras boreales son avistadas en regiones ubicadas en el norte del hemisferio, como Alaska, Canadá, Finlandia, Islandia, Groenlandia y Suecia. Sin embargo, en esta ocasión, países como Alemania e Italia también han sido testigos de este espectáculo natural.

La causa de esta sorprendente visión se encuentra en una tormenta solar geomagnética de intensidad excepcional, que ha creado las condiciones perfectas para que estas auroras sean visibles en diferentes partes del planeta.

