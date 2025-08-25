Mundo colombia

Una avioneta tipo ambulancia se estrelló cerca de una comunidad indígena en Colombia

Por CNN Chile

25.08.2025 / 05:58

El accidente provocó la muerte de sus cuatro ocupantes: un piloto, un médico, una paciente embarazada y su acompañante.

Una avioneta tipo ambulancia Cessna 206 que cubría la ruta Tiquié–Mitú en el departamento amazónico de Vaupés cayó cerca de una comunidad indígena este domingo, provocando la muerte de sus cuatro ocupantes: un piloto, un médico, una paciente embarazada y su acompañante. La aeronave transportaba a la paciente con urgencia médica hacia la capital regional.

Según las autoridades locales, el siniestro se habría debido a una falla mecánica y a un intento fallido de aterrizaje forzoso.

Equipos de rescate llegaron al lugar de inmediato y trabajaron junto a miembros de la comunidad para recuperar los cuerpos y asegurar la zona.

Preliminarmente, las autoridades han asegurado que no existen indicios de violencia o acción terrorista, por lo que se descarta cualquier relación con los recientes atentados ocurridos en otras regiones de Colombia.

