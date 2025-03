Un piloto y sus dos hijas pequeñas sobreviven en el ala de un avión tras estrellarse en un lago helado de Alaska

El Piper PA-12 Super Cruiser desaparecido, pilotado por un hombre con dos familiares directos menores de edad a bordo, se encontraba en un recorrido turístico desde Soldotna hasta el lago Skilak en la península de Kenai.

(AP) — Un piloto y sus dos hijas pequeñas sobrevivieron en el ala de un avión durante aproximadamente 12 horas después de que este se estrellara y quedara parcialmente sumergido en un lago helado de Alaska, luego fueron rescatados después de ser vistos por un hombre.

Terry Godes dijo que el domingo por la noche vio una publicación en Facebook pidiendo ayuda para buscar el avión desaparecido, que no contaba con radiobaliza. El lunes por la mañana, una decena de pilotos, incluido Godes, salieron a explorar el accidentado terreno. Godes se dirigió al lago Tustumena, cerca de la base de un glaciar, y avistó lo que creyó que eran restos.

“Me rompió un poco el corazón ver eso, pero a medida que me acercaba y bajaba, pude ver que había tres personas encima del ala”, dijo a The Associated Press este martes.

Después de decir una oración, continuó acercándose y vio un milagro.

“Estaban vivos, atentos y en movimiento”, dijo Godes, añadiendo que le saludaron.

El Piper PA-12 Super Cruiser desaparecido, pilotado por un hombre con dos familiares directos menores de edad a bordo, se encontraba en un recorrido turístico desde Soldotna hasta el lago Skilak en la península de Kenai. Se desconoce la edad de los menores.

En una publicación en las redes sociales el lunes temprano, John Morris imploró a la gente que ayudara a buscar a su hijo y sus nietas, diciendo que regresaron tarde de un vuelo del domingo por la tarde.

“Hay amigos listos para buscarlos al amanecer. Pero les pido ayuda a todos para localizar a mi familia”, escribió.

Los tres fueron rescatados en la orilla este del lago Tustumena el lunes por la Guardia Nacional de Alaska después de que Godes alertara a otros pilotos que lo buscaban de que lo había encontrado. Otro piloto, Dale Eicher, escuchó la llamada de radio de Godes y la comunicó a los agentes, ya que estaba más cerca del lago Skilak y pensó que tenía mejor señal celular. También pudo proporcionar las coordenadas del avión a las autoridades.

“No estaba seguro de si los encontraríamos, sobre todo porque había una capa de nubes sobre gran parte de las montañas, así que fácilmente podrían haber estado en esas nubes a las que no pudimos acceder”, dijo Eicher. Pero encontrar a la familia con vida una hora después de iniciar la búsqueda “fue una muy buena noticia”.

Los tres fueron trasladados a un hospital con heridas que no se consideraban potencialmente mortales, dijeron los agentes de la Policía estatal de Alaska.

Godes dijo que muchos milagros estaban en juego, desde que el avión no se hundió, hasta que los sobrevivientes pudieron permanecer sobre el ala, hasta que sobrevivieron a temperaturas nocturnas que descendieron a bajo cero grados centígrados.

“Pasaron una noche larga, fría, oscura y húmeda sobre el ala de un avión en un lugar que no tenían planeado”, dijo Godes.

Alaska tiene pocas carreteras, lo que obliga a muchas comunidades a depender de pequeños aviones para desplazarse.

El mes pasado, 10 personas murieron cuando un pequeño avión de pasajeros con media tonelada de sobrepeso se estrelló en el hielo marino en Norton Sound, cerca de Nome, en la costa occidental del estado.

Y hace cinco años, una colisión aérea cerca del aeropuerto de Soldotna se cobró siete vidas, incluida la de un legislador estatal.

Para el rescate de esta semana, la Guardia Nacional envió un helicóptero desde su base en Anchorage.

El plan inicial de usar una grúa para sacarlas del ala resultó demasiado peligroso, ya que la niña más pequeña era zarandeada y arrastrada por el viento del helicóptero, según explicó el teniente coronel Brendon Holbrook, comandante del 207º Regimiento de Aviación. Así que, en lugar de eso, la aeronave se desplazó hacia un lado y las subió a bordo.

El personal informó que las niñas estaban sorprendentemente secas, pero el hombre había estado en el agua en algún momento, dijo Holbrook: “No sabemos hasta qué punto, pero estaba hipotérmico”.

Holbrook dijo que le dijeron que tenían ropa básica que uno usaría en aviones pequeños sin muy buenos sistemas de calefacción, pero nada suficiente para mantenerse caliente afuera en las temperaturas invernales con los vientos fríos soplando en el lago.

“Fue literalmente el mejor escenario y resultado posible”, dijo Holbrook. “Al final, la tripulación de ese avión tuvo suerte, porque, según me dijeron mis compañeros, el avión estaba en el hielo con la cola congelada, y si esa cola no se hubiera congelado, se habría hundido”.

El lago Tustumena, de 24.200 hectáreas, el cuerpo de agua dulce más grande de la península de Kenai, se encuentra a unos 130 kilómetros al suroeste de Anchorage, con montañas cercanas y un glaciar.

El Departamento de Pesca y Caza de Alaska lo ha descrito como “conocido por sus vientos repentinos y peligrosos”, con condiciones que pueden causar estragos tanto en barcos como en aviones.

“El terreno ayuda a cambiar el rumbo de los vientos, y en ocasiones se vuelven un poco inestables”, dijo Michael Kutz, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Anchorage.

Godes coincidió en que la zona siempre es ventosa y el agua puede convertirse en olas.

“Entonces, justo por la forma en que está ubicado justo en el talón, o en la base de ese glaciar, donde hay montañas a ambos lados, ya sabes, a solo unas pocos kilómetros al oeste, tienes la ensenada de Cook, que va y viene con enormes oscilaciones de temperatura y mareas todos los días”, dijo. “Es simplemente una receta para el caos y la turbulencia”.

Todavía no había ninguna indicación de por qué se estrelló el avión.

Mark Ward, investigador de la división de Alaska de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), dijo que el piloto aún no había reportado el accidente y que la agencia no había podido contactarlo. Se intentaría contactarlo nuevamente este miércoles.