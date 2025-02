Ucrania denuncia ataque con drones rusos en la central nuclear Chernóbil: El Kremlin niega las acusaciones

(CNN) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que un avión no tripulado ruso impactó este jueves por la noche contra la central nuclear destruida de Chernóbil, una acusación que el Kremlin niega.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania declaró posteriormente que los límites de radiación de referencia se mantienen dentro de la normalidad.

“Un avión no tripulado de ataque ruso con una ojiva de alto poder explosivo impactó contra el refugio que protege al mundo de la radiación en la destruida 4ª unidad de energía” de la central, escribió el mandatario en X.

El refugio de hormigón que cubre la unidad resultó dañado y posteriormente se extinguió un incendio. “Los niveles de radiación no han aumentado y se están controlando constantemente. Según las evaluaciones iniciales, el daño al refugio es significativo”, añadió.

Un video publicado por Zelensky en la mencionada red social mostraba un brillante pulso de luz que emanaba de una gran estructura, seguido de una torre de humo que se extendía hacia el cielo nocturno.

La Agencia Internacional de Energía Atómica indicó en X que poco antes de las 2 a.m. hora local su equipo en el sitio de Chernóbil “escuchó una explosión proveniente del Nuevo Confinamiento Seguro, que protege los restos del reactor 4 de la antigua central nuclear de Chernóbil, causando un incendio”.

“Se les informó que un UAV (avión no tripulado) había impactado contra el techo del NSC”, añadió el OIEA.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó la acusación ucraniana y declaró a los medios de comunicación que no disponía de información exacta. “Pero sé una cosa: no se puede hablar de ataques contra infraestructuras nucleares o instalaciones de energía nuclear. Por lo tanto, cualquier afirmación en este sentido no es cierta”.

El portavoz del Kremlin añadió: “Los militares rusos no hacen esto. Lo más probable es que se trate de otra provocación, de un montaje”.

