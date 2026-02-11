Turista chilena sufre descarga eléctrica durante tormenta en Brasil: “Su cuerpo estaba flácido, inconsciente”

La joven de solo 15 años transitaba cerca de un poste de luz en Copacabana cuando sufrió la descarga eléctrica.

Una adolescente chilena quedó hospitalizada tras sufrir una descarga eléctrica durante una fuerte tormenta que afectó a Río de Janeiro, en Brasil.

El hecho ocurrió la noche de este lunes en el barrio de Copacabana, específicamente en la esquina de la calle Santa Clara y la Avenida Nossa Senhora.

Según consignó el medio brasileño G1, la joven de 15 años transitaba cerca de un poste de luz cuando sufrió una descarga eléctrica, quedando inmovilizada en el piso del lugar.

Un hombre intentó ayudarla, pero también recibió la descarga. Tras ello, la madre de la menor logró sacarla del área energizada y un instructor de educación física que transitaba por el sitio le practicó RCP.

“Escuché gritos, la calle se llenó enseguida y gritaban ‘¡Qué susto!’. Mucha gente corría y los gritos no paraban. Cuando me acerqué, vi que la niña estaba pegada al suelo“, contó al medio el hombre llamado Edgar.

El instructor afirmó que la joven estaba “tendida cerca de la acera. Su cuerpo estaba flácido, inconsciente, y no despertaba por ningún motivo. Así que comencé a practicarle RCP“, según consignó Extra Online Globo.