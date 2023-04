(CNN) – Fox News y Tucker Carlson, el ultraderechista que presentaba el programa de alta audiencia de la cadena a las 8:00 p.m., cortaron relaciones, informó el canal en un comunicado sorpresivo este lunes 24 de abril.

El anuncio impactante de que Fox News había tomado un camino separado de Carlson parece haber ocurrido de forma abrupta. A Tucker Carlson le informaron en la mañana de este lunes la decisión de Fox News de continuar sin el presentador, según una fuente familiarizada con el asunto.

La persona, que no tenía autorización para hablar públicamente sobre el asunto, se negó a entregar más detalles acerca del final abrupto en la relación del presentador de ultraderecha y la cadena.

Carlson no tendrá un programa final de despedida: su último show en la cadena se emitió el viernes.

Justo antes del anuncio, Fox había promocionado al aire una entrevista de Carlson con el candidato presidencial del Partido Republicano Vivek Ramaswamy. Y el programa de este viernes Carlson lo cerró diciendo “volveremos el lunes“.

JUST IN: Fox News' Tucker Carlson, the right-wing personality and highly rated 8 p.m. host, is out at the network. https://t.co/UUw8wuxYvQ

— CNN International (@cnni) April 24, 2023