TSA registra ausencias de hasta 40% en aeropuertos de EE.UU. por cierre parcial del gobierno y Trump despliega agentes de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional reportó que más de 3.200 empleados de la Administración de Seguridad del Transporte no se presentaron a trabajar este lunes, en medio del bloqueo presupuestario que congela sus salarios. Para aliviar las extensas filas, el gobierno envió agentes migratorios a 14 aeropuertos.

(EFE) – La crisis presupuestaria en Estados Unidos provocó un fuerte ausentismo en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de 3.200 trabajadores no asistieron a sus puestos este lunes, con ausencias que superaron el 40% en aeropuertos como el William P. Hobby de Houston.

La situación se debe al bloqueo del presupuesto del DHS en el Senado, que mantiene congelados los salarios de los empleados considerados “esenciales”.

Colas de hasta cuatro horas y despliegue migratorio

Las terminales registraron esperas de hasta cuatro horas en Houston y de 60 minutos en Nueva York. Para mitigar las filas, la Administración Trump desplegó agentes de ICE en 14 aeropuertos. El zar fronterizo Tom Homan explicó que los agentes realizarán tareas de apoyo como gestión de multitudes.

Organizaciones promigrantes criticaron la medida, especialmente tras declaraciones del presidente sobre posibles arrestos. El cierre parcial del gobierno entra en su quinta semana.