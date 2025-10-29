Trump y Xi Jinping se reúnen en una cumbre decisiva: Estos son los temas que podrían marcar el encuentro

El encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping ya comenzó. Las conversaciones se desarrollan en un momento crucial: hasta el 10 de noviembre tienen plazo para alcanzar una tregua comercial.

(CNN)—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino Xi Jinping están listos para mantener una cumbre decisiva en Corea del Sur este jueves, mientras las dos mayores economías del mundo intentan resolver un prolongado conflicto comercial que ha sacudido la economía global.

Las tensiones se han reavivado en las últimas semanas debido a la expansión de los controles de exportación de Washington y al endurecimiento por parte de China de las restricciones a las exportaciones de tierras raras. Esta escalada de medidas recíprocas llevó a Trump a prometer nuevos aranceles del 100 % sobre los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

Sin embargo, Estados Unidos y China mostraron avances aparentes durante el fin de semana tras la última ronda de negociaciones comerciales en Malasia. El marco del acuerdo comercial sentó las bases para un encuentro entre Trump y Xi al margen de la cumbre de directores ejecutivos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Corea del Sur. Será la primera reunión presencial entre ambos líderes desde que el presidente de EE.UU. regresó a la Casa Blanca en enero. La última vez que se reunieron fue en 2019, durante la cumbre del G20 en Osaka, Japón.

Mucho está en juego. Se acerca la fecha límite del 10 de noviembre para alcanzar una tregua comercial o, de lo contrario, los aranceles volverán a aumentar. Lo que al principio parecía una guerra contra el flujo de fentanilo se ha convertido ahora en un enfrentamiento mucho más amplio, que abarca desde las tierras raras y las exportaciones de soja estadounidense hasta los controles tecnológicos y los vínculos energéticos de China con Rusia.

Estos son los temas que probablemente dominarán la agenda:

Para ambos

Aranceles y desescalada de tensiones comerciales

A pesar de varias rondas de negociaciones comerciales, los aranceles sobre los bienes de ambos países se han mantenido en niveles de dos dígitos.

Para EE.UU.

Fentanilo

Trump impuso por primera vez aranceles a productos chinos en febrero, citando el supuesto fracaso de Beijing para frenar el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Beijing insiste en que ya ha tomado amplias medidas para abordar el problema. Un acuerdo podría resultar en una reducción parcial o total del arancel del 20 % impuesto por Trump al fentanilo.

Tierras raras

China impuso controles de exportación sin precedentes sobre estos minerales críticos, lo que provocó escasez global y alteró las cadenas de suministro. China domina el procesamiento de tierras raras, con más del 90 % de la producción mundial procesada.

Soja

Durante años, China fue el mayor comprador de soja estadounidense, pero las importaciones se han detenido por completo desde mayo, generando el enojo de los agricultores de Estados Unidos.

Rusia

Trump busca ganar influencia para poner fin a la guerra en Ucrania y dijo que espera que Xi, un estrecho aliado de Moscú, pueda ayudar. También ha amenazado en repetidas ocasiones con imponer aranceles a países, como China, que compren petróleo ruso.

Un “campo de juego nivelado”

Washington mantiene preocupaciones más amplias y de largo plazo sobre su relación económica con China, incluido un importante déficit comercial, el sistema de subsidios industriales de Beijing y las restricciones al acceso extranjero a ciertos mercados.

Para China

Controles tecnológicos de EE.UU.

Las restricciones estadounidenses a la exportación de chips de inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas hacia China han sido un punto clave de fricción en las negociaciones comerciales y en las relaciones generales entre ambas potencias.

Taiwán

El Partido Comunista Chino reclama a Taiwán como parte de su territorio, a pesar de nunca haberlo controlado y en contra de las objeciones de Taipéi. Analistas señalan que Beijing espera que Washington cambie su posición de décadas de “no apoyar” la independencia de Taiwán a “oponerse” a ella.

No más “contención”

Beijing considera que las acciones de Washington en los últimos años buscan contener su ascenso económico y limitar sus ambiciones tecnológicas. China quiere que EE.UU. relaje las restricciones de inversión a empresas chinas.

Otros temas

Tasas portuarias

Beijing ha expresado repetidamente su oposición desde que Washington comenzó a cobrar tarifas a los barcos construidos en China por atracar en puertos estadounidenses a principios de este mes. En represalia, Beijing impuso tasas similares a los buques estadounidenses.

TikTok

Trump y Xi avanzaron en la negociación de un acuerdo sobre TikTok, cuyos activos en EE.UU. deben ser vendidos a compradores estadounidenses según la ley estadounidense. Trump dijo que un acuerdo final podría alcanzarse en la reunión de esta semana.

Armas nucleares

Trump ha propuesto incluir el control de armas nucleares como tema de conversación.

Jimmy Lai

Trump dijo que podría presionar a Xi para liberar al magnate de medios de Hong Kong Jimmy Lai — ciudadano británico y fundador del ya desaparecido periódico Apple Daily, conocido por sus críticas a la represión de Beijing contra las protestas prodemocracia de Hong Kong en 2019 — detenido desde 2020.