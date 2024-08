Trump y Harris debatirán en ABC el 10 de septiembre

Luego que el candidato republicano pusiera en duda su participación en el encuentro de ABC News, este jueves la cadena de noticias confirmó que los candidatos inscritos oficialmente a la fecha se verán las caras por primera vez.

(CNN) — Donald Trump y Kamala Harris tienen previsto debatir en ABC el 10 de septiembre, después de que el expresidente dijera el jueves que había aceptado el debate, junto con otros dos candidatos el mes próximo.

“ABC News recibirá a los candidatos presidenciales que cumplan los requisitos para debatir el 10 de septiembre en ABC. La vicepresidenta Harris y el expresidente Trump han confirmado que asistirán al debate de ABC”, dijo la cadena en un comunicado.

En una conferencia de prensa en su resort Mar-a-Lago en Florida, Trump dijo que estaba “ansioso” por debatir con la vicepresidenta y que había acordado fechas próximas con Fox News, ABC y NBC.

“Creo que es muy importante tener debates, y hemos acordado con Fox una fecha para el 4 de septiembre. Hemos acordado con NBC. Un acuerdo bastante completo sujeto a que ellos lo hagan el 10 de septiembre. Y hemos acordado con ABC el 25 de septiembre”, dijo el expresidente.

Un asesor de alto rango de Trump y una fuente de ABC familiarizada con el asunto dijeron que las fechas correctas que Trump acordó con las cadenas son: 4 de septiembre con Fox News, 10 de septiembre con ABC y 25 de septiembre con NBC.

Trump dijo que todavía se estaban trabajando “detalles menores”, incluyendo la audiencia y las ubicaciones.

“La otra parte tiene que aceptar los términos. Puede que estén de acuerdo o no. No sé si van a estar de acuerdo. (Harris) no ha hecho una entrevista. No puede hacer una entrevista. Apenas es competente y no puede hacer una entrevista. Espero con ansias los debates porque creo que tenemos que dejar las cosas claras”, dijo.

CNN se comunicó con la campaña de Harris para obtener comentarios. Harris estuvo en Michigan el jueves con su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, y ambos hablaron en un salón sindical local en el área de Detroit. La vicepresidenta se negó a responder cuando CNN le preguntó si se comprometería a tres debates contra Trump en septiembre.

Harris había aceptado participar en el debate de la ABC el 10 de septiembre, que en un principio fue aceptado por Trump y el expresidente Joe Biden antes de que este último abandonara la carrera. A principios de esta semana, Trump había dicho que no debatiría con Harris si ella no aceptaba asistir al debate propuesto en Fox News el 4 de septiembre.

Una fuente de la ABC estaba segura de que el debate de la cadena sería el primero entre Trump y la vicepresidenta, ya que la campaña de Harris ha indicado que no aceptará participar en el debate de Fox News.

Una fuente familiarizada con las negociaciones de la NBC dijo que el 25 de septiembre era “una de las fechas” dadas a las campañas. Si bien la cadena ha estado en conversaciones con ambos bandos, la campaña de Harris no ha aceptado formalmente.

Los detalles sobre la ubicación, las reglas y los moderadores se determinarán más cerca de la fecha del debate.