Trump solicita 500 soldados adicionales de la Guardia Nacional en Washington D.C., según el secretario de Defensa

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el presidente de Estados Unidos solicitó el despliegue de 500 soldados adicionales de la Guardia Nacional en Washington D.C. tras el tiroteo.

(CNN) – El presidente Donald Trump solicitó el despliegue de 500 soldados más de la Guardia Nacional en Washington, DC, luego del tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional, dijo el miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Hegseth hará la solicitud al Secretario del Ejército.

“Esto sólo reforzará nuestra determinación de garantizar que Washington DC sea un lugar seguro y hermoso”, dijo.

Un hombre armado abrió fuego contra miembros de la Guardia Nacional mientras realizaban “patrullas de alta visibilidad”, dice la policía de DC.

Hoy, alrededor de las 2:15 p. m. ET, miembros de la Guardia Nacional de DC estaban realizando “patrullas de alta visibilidad” antes de que apareciera un sospechoso, “levantó su brazo con un arma de fuego y disparó contra la Guardia Nacional”, según el Subjefe Ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffrey Carroll.

En una conferencia de prensa, Carroll dijo que después de “algunas idas y venidas”, los guardias “lograron someter al individuo y ponerlo bajo custodia”.

El director del FBI afirma que el tiroteo será tratado como un asalto a un agente federal

El director del FBI, Kash Patel, calificó el tiroteo ocurrido hoy contra dos miembros de la Guardia Nacional como un “acto atroz” y prometió llevar a los perpetradores ante la justicia.

“Dado que se trata de una agresión contra un agente federal de las fuerzas del orden, se tratará a nivel federal como tal”, declaró Patel.

“El FBI liderará esta misión junto con nuestros colaboradores interinstitucionales, como el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio Secreto, la ATF y la DEA, y agradecemos la ayuda de la alcaldesa en este asunto”, añadió, refiriéndose a la alcaldesa Muriel Bowser, quien estuvo junto a Patel en la conferencia de prensa de esta tarde.

Dos guardias nacionales se encuentran en estado crítico tras tiroteo en el centro de DC, dicen las autoridades

Los dos guardias nacionales que fueron baleados hoy en el centro de Washington, DC, se encuentran en estado crítico, dijeron el director del FBI, Kash Patel, y la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, durante una conferencia de prensa.

“Al público estadounidense y al mundo, por favor envíen sus oraciones a esos valientes guerreros que se encuentran en estado crítico y a sus familias”, dijo Patel.

Bowser agregó más tarde: “Yo también quiero enviar mis pensamientos y oraciones a las familias de los guardias y a los guardias que se encuentran en estado crítico en un hospital local”.