Con información de CNN

Trump dice que se reunirá con Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero

Por Samantha Waldenberg, CNN

09.01.2026 / 16:33

El encuentro se producirá tras una reciente conversación telefónica entre ambos mandatarios y en medio de un giro en el tono del líder estadounidense, quien ha insistido en la necesidad de frenar el tráfico de cocaína y otras drogas hacia su país.

(CNN) – El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que se reunirá con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero.

“Espero con ansias tener una reunión con Gustavo Petro, el Presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben SER DETENIDAS para que no entren a Estados Unidos”, escribió Trump en Truth Social.

Los dos líderes hablaron por teléfono el miércoles, cuando Trump dijo que su secretario de Estado estaba trabajando para organizar una reunión.

La invitación del Presidente de EE.UU. llega cuando su tono hacia Petro se ha suavizado desde el fin de semana, cuando llamó al presidente de Colombia “un hombre enfermo que disfruta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a poder hacerlo por mucho tiempo”.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

