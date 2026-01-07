Trump responsabiliza a la “izquierda radical” tras muerte de mujer en operativo del ICE en Minneapolis

El incidente ocurre en medio de un operativo que acumuló más de 1.000 detenciones de migrantes y ha desatado un fuerte choque de declaraciones con las autoridades locales, incluido el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien acusó al ICE de “matar gente” y exigió su salida de la ciudad.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este miércoles sobre el tiroteo ocurrido en Minnesota, donde una mujer –identificada como una ciudadana estadounidense blanca– murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El hecho ocurrió mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Minneapolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó la detención acumulada de más de 1.000 migrantes.

A través de Truth Social, el mandatario aseguró que la situación está siendo “estudiada en su totalidad”, pero atribuyó la causa del incidente a la “izquierda radical”, a la que acusó de “amenazar y atacar a diario a los agentes del orden y del ICE”.

“Solo intentan cumplir su misión de hacer que Estados Unidos sea seguro. ¡Debemos mantenernos firmes y proteger a nuestros agentes del orden público de este movimiento de violencia y odio de la izquierda radical!”, sostuvo el mandatario.

El incidente recuerda a uno similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que “intentó conducir su vehículo” contra ellos, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

En tanto, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, acusó al ICE de “estar matando gente” y exigió a los agentes que “se vayan al carajo” (“get the fuck out”).