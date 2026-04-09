Trump presionó a Netanyahu para negociar con Líbano mientras continúan los ataques israelíes

El presidente estadounidense pidió al primer ministro israelí reducir los bombardeos en territorio libanés y entablar diálogo directo sobre el desarme de Hezbolá. Israel confirmó las conversaciones, pero advirtió que se llevarán a cabo "bajo fuego".

(CNN) – La decisión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de abrir negociaciones directas con Líbano respondió a una solicitud del presidente Donald Trump, según revelaron a CNN un funcionario estadounidense y una fuente familiarizada con el asunto.

Durante una conversación el miércoles, Trump pidió a Netanyahu reducir los ataques israelíes en Líbano y entablar diálogo con el gobierno libanés sobre el desarme de Hezbolá.

Negociaciones “bajo fuego” y reacciones

Netanyahu instruyó a su gabinete a iniciar “negociaciones directas” con Líbano “lo antes posible” para desarmar a Hezbolá y establecer relaciones pacíficas. Sin embargo, un funcionario israelí advirtió que “no hay un alto al fuego en este momento. Las conversaciones se llevarán a cabo bajo fuego” .

El ejército israelí continuó atacando Líbano el jueves y emitió nuevas órdenes de evacuación en el sur de Beirut. El embajador israelí en EE.UU., Yechiel Leiter, representará a Israel en las conversaciones. La oficina del presidente libanés, Joseph Aoun, declinó hacer comentarios. El vicepresidente JD Vance señaló que Israel “se ha ofrecido a controlarse un poco”, pero los bombardeos persisten.