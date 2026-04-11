Trump por negociaciones con Irán: “Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado”

Mientras avanzan conversaciones entre ambos países, Washington despliega operaciones en el estrecho de Ormuz para garantizar el tránsito marítimo, en medio de cuestionamientos desde Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este sábado a las negociaciones en curso con Irán, restando importancia a su desenlace y asegurando que su país ya obtuvo la victoria en el conflicto.

“Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado”, afirmó el mandatario ante la prensa, subrayando además que “estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente”.

Según consigno Mega Noticias, en paralelo a estas declaraciones, el Comando Central de Estados Unidos informó sobre el despliegue de unidades navales en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global de hidrocarburos. Según detallaron, dos destructores —el USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy— ingresaron a la zona con el objetivo de ejecutar labores de desminado.

Desde el organismo, su comandante, Brad Cooper, explicó que la operación busca habilitar un paso seguro para la navegación internacional. “Hoy iniciamos el proceso de establecer un nuevo pasaje y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio”, indicó.

El operativo contempla además la incorporación de otros recursos militares en los próximos días, incluyendo drones submarinos.

Horas antes, Trump había señalado que Estados Unidos comenzó a “desbloquear” esta vía estratégica, asegurando que la iniciativa busca beneficiar a diversas economías a nivel global. “El proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz es un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”, escribió en su red Truth Social, agregando que “increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos”.

Desde Irán, en tanto, las autoridades desestimaron las afirmaciones de Washington. El portavoz del ejército, Ebrahim Zolfaqari, sostuvo que la circulación de embarcaciones en la zona responde exclusivamente a decisiones de las fuerzas armadas iraníes. “La iniciativa para el paso de cualquier buque corresponde a las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán”, declaró a la televisión estatal.

De este modo, mientras continúan las conversaciones diplomáticas, persisten las diferencias entre ambas naciones tanto en el plano político como en el militar.