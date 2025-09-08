Trump pide a Hamás entregar rehenes y confiar en él para negociar paz

Según una fuente de seguridad egipcia, la “propuesta” de Trump transmitida al grupo palestino “incluye el cese total de las operaciones militares israelíes a cambio de unas condiciones”.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso al grupo palestino Hamás un alto el fuego, paralizar el asalto israelí a la ciudad de Gaza y que él “supervise personalmente” unas negociaciones para el fin de la guerra a cambio de la liberación inmediata de todos los rehenes, dijo este lunes a EFE una fuente de seguridad egipcia.

El informante, que pidió permanecer en el anonimato, indicó que la “propuesta” de Trump, transmitida al grupo palestino, “incluye el cese total de las operaciones militares israelíes a cambio de unas condiciones”.

“Entre otras condiciones, destaca la liberación de todos los 48 rehenes restantes a cambio de un alto el fuego y el fin de la operación militar israelí para ocupar la ciudad de Gaza”, detalló la fuente.

Apuntó que otro punto es “la excarcelación de entre 2.500 y 3.000 palestinos en las prisiones de Israel, algunos de los cuales condenados por asesinar a israelíes”, además de subrayar que “una vez anunciado el alto el fuego (las partes) iniciarán negociaciones para poner fin a la guerra bajo supervisión personal de Trump”.

“Hamás deberá confiar en las declaraciones de Trump a favor del fin de la guerra, asumiendo que, con los rehenes en sus hogares, a Israel le resultará difícil obtener legitimidad, tanto nacional como internacional, para continuar la guerra”, aseveró.

La fuente indicó que Egipto, que media en la guerra junto con Catar y EE. UU., informó de la propuesta del mandatario estadounidense a delegaciones de Hamás y otras facciones palestinas, incluida la Yihad Islámica, así como a Fatah, que lidera la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en algunas áreas de Cisjordania ocupada.

Las afirmaciones de la fuente egipcia se produce mientras EE. UU. e Israel han aumentado en las últimas horas sus presiones sobre Hamás para que libere a los 48 rehenes que retiene desde octubre de 2023, cuando comenzó la guerra en Gaza.

Trump aseguró el domingo que un acuerdo en Gaza para un alto al fuego y liberación de rehenes llegará “pronto”, poco después de haber lanzado en la plataforma Truth Social una “última advertencia” a Hamás para liberar a los rehenes israelíes.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio este lunes un ultimátum a Hamás asegurando que, si no liberan a todos los rehenes y se desarma, “destruirá Gaza” y los “aniquilará”.

Israel exige también que Hamás renuncie al control de la Franja de Gaza y a las armas, mientras que el grupo palestino insiste en que solo abandonará sus armas tras la creación de un Estado palestino con su capital en Jerusalén, aunque asegura estar “abierto a cualquier idea o propuesta” que permita lograr un alto el fuego integral y la retirada del Ejército israelí de Gaza.

Desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, el Ejército israelí ha matado al menos a 64.360 gazatíes, mientras centenares de personas perdieron la vida por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, en su mayoría niños, según el recuento de las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista.