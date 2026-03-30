Trump permite llegada de petrolero ruso a Cuba pese a su bloqueo: “No nos importa, la gente necesita sobrevivir”

El buque Anatoly Kolodkin, con casi 730.000 barriles de petróleo, atracó en Matanzas después de que el presidente estadounidense autorizara el envío. La isla sufre una aguda crisis energética con apagones masivos, protestas y colapsos totales de la red eléctrica.

(CNN) – El petrolero ruso Anatoly Kolodkin llegó este lunes al puerto de Matanzas, Cuba, tras recibir la autorización del presidente Donald Trump, quien decidió exceptuar su propio bloqueo de combustible a la isla.

El buque transporta cerca de 730.000 barriles de crudo, según fuentes oficiales rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó la llegada y señaló que el asunto se coordinó previamente con Washington.

Crisis energética en la isla

Trump justificó la medida a bordo del Air Force One: “No nos importa que alguien reciba un cargamento, porque tienen que sobrevivir. La gente necesita calefacción y refrigeración”.

La isla atraviesa una profunda crisis energética tras el corte de suministros de Venezuela y México. La escasez de combustible provocó colapsos totales de la red eléctrica, apagones prolongados, acumulación de basura y protestas ciudadanas.

Trump descartó que la decisión beneficie al presidente ruso Vladimir Putin: “Él pierde un cargamento de barco, eso es todo”. El Kremlin mantiene contactos con La Habana para evaluar más ayudas.