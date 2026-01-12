Mundo estados unidos

Trump: Cualquier país que “haga negocios” con Irán será castigado con un arancel del 25%

Por CNN Chile

12.01.2026 / 22:11

La advertencia se produce en un contexto de alta tensión, marcado por contactos diplomáticos recientes entre ambos países, protestas masivas en territorio iraní con un elevado número de víctimas y la posibilidad de acciones militares, opción que la Casa Blanca aseguró no está descartada.

(EFE) – El Presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que toda nación que “haga negocios” con Irán será castigado con un arancel del 25 % por parte de Washington, lo que implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán.

“Esta orden es inmediata y final”, dijo Trump en una publicación en su cuenta oficial de Truth Social.

El mandatario agregó que cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América.

La advertencia de Trump llega después de que, según el medio digital estadounidense Axios, asegurara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación persa en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias que están sacudiendo el país y que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en una conferencia este lunes que Trump no descarta acciones militares en Irán.

Teherán mantiene relaciones comerciales con varios países de la región, con Brasil como su principal socio regional en el intercambio de productos agrícolas y fertilizantes, y vínculos comerciales también con naciones como Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay, según datos oficiales.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

