Trump afirma que estaría “orgulloso” de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

El presidente de EE.UU. dijo que considera la opción de operaciones militares para destruir laboratorios y centros de producción, y aseguró que tanto demócratas como republicanos apoyarían la medida.

(Con información de CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que estaría dispuesto a ordenar ataques contra instalaciones de drogas en México y Colombia, con el objetivo de frenar el flujo de sustancias ilícitas hacia su país.

El mandatario calificó la posibilidad como una acción que lo haría “sentirse orgulloso”, al señalar que el narcotráfico “mata a nuestra gente” y que debe enfrentarse “como una guerra”.

“He estado hablando con México; ellos conocen mi postura. Estamos perdiendo a cientos de miles de personas por las drogas”, señaló Trump ante periodistas en la Casa Blanca.

Según dijo, Estados Unidos tiene identificadas las ubicaciones de los principales capos y redes de producción. “¿Lo haría? Estaría orgulloso de hacerlo”, afirmó.

El mandatario indicó que buscaría la aprobación del Congreso para una operación militar en territorio mexicano y aseguró que la iniciativa tendría respaldo bipartidista.

“Tanto los demócratas como los republicanos estarían de acuerdo, a menos que estén locos”, expresó.

Trump también mencionó a Colombia, a la que acusó de mantener “fábricas de cocaína donde hacen cocaína”. Al ser consultado sobre la posibilidad de un ataque similar en ese país, respondió: “¿Destruiría esas fábricas? Estaría orgulloso de hacerlo, personalmente”.

Agregó que no ha tomado una decisión, pero justificó la idea bajo el argumento de que permitiría “salvar millones de vidas”.