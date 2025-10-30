Trump ordena reanudar pruebas nucleares de EE.UU. tras nuevas amenazas de armas de Putin

El presidente estadounidense respondió así a los anuncios rusos sobre el torpedo nuclear "Poseidón" y el misil "Satanás 2", en una peligrosa escalada de la retórica nuclear global.

El presidente Donald Trump ordenó la reanudación de las pruebas de armas nucleares de Estados Unidos, respondiendo directamente a las demostraciones de fuerza nuclear de Rusia.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra a comenzar a probar nuestras Armas Nucleares en igualdad de condiciones”, declaró Trump en redes sociales.

Esta decisión se produjo horas después de que Vladimir Putin anunciara la prueba exitosa del torpedo nuclear “Poseidón”, que describió como único en el mundo e imposible de interceptar.

Una escalada calculada

El Kremlin ha intensificado su retórica nuclear con anuncios consecutivos de nuevas armas, incluyendo el misil “Satanás 2” y el misil de crucero nuclear “Burevestnik”. Esta estrategia parece buscar una ventaja diplomática en el contexto del estancamiento de las negociaciones sobre Ucrania.

Aunque Trump había instado previamente a Putin a “terminar la guerra, una guerra que debería haber tomado una semana” en lugar de realizar pruebas, la última provocación rusa empujó a Washington a esta medida de reciprocidad que sumerge al mundo en una nueva y peligrosa era de pruebas nucleares.