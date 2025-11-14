Trump ordena al Departamento de Justicia investigar vínculos de Jeffrey Epstein con Bill Clinton y otras figuras de alto perfil

“Solicitaré a la Fiscal General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué estaba sucediendo con ellos y con él”, dijo el mandatario en su red social, Truth Social.

(CNN) – El presidente Donald Trump dijo este viernes que le pedirá a la fiscal general Pam Bondi que investigue los vínculos de Jeffrey Epstein con muchas otras figuras de alto perfil, en una medida extraordinaria que se produce pocos días después de que los demócratas publicaran correos electrónicos del fallecido Epstein que lo mencionan.

Trump anunció la directiva en una publicación de Truth Social en la que acusó a los demócratas de intentar revivir la atención sobre sus vínculos pasados ​​con Epstein, afirmando que están “utilizando el engaño de Epstein, que involucra a demócratas, no a republicanos, para intentar desviar la atención de su desastroso cierre del gobierno y de todos sus demás fracasos”.

“Solicitaré a la Fiscal General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué estaba sucediendo con ellos y con él”, escribió Trump.

Esta medida representa el esfuerzo más significativo del presidente hasta la fecha para desacreditar la presión de los demócratas y algunos republicanos para que se publiquen todos los archivos del caso Epstein, y para desviar la atención de sí mismo.

A principios de esta semana, Trump intentó, sin éxito, convencer a los republicanos de bloquear una petición en la Cámara de Representantes que obligaba a votar sobre la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein del Departamento de Justicia.

La Casa Blanca incluso celebró una reunión en la Sala de Crisis con un congresista republicano clave que había firmado la petición antes de que se alcanzara la firma número 218, la cual fue decisiva. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, anunció posteriormente que programará la votación para la próxima semana, la cual ahora se espera que reciba un apoyo significativo de los congresistas republicanos de base.

El viernes, Trump expresó su frustración en una serie de publicaciones en Truth Social, criticando duramente a los republicanos que apoyaban la publicación de los archivos de Epstein, calificándolos de “blandos e insensatos” y tildando repetidamente el asunto de “engaño”.

“Esto es otra estafa rusa, rusa, rusa, con todas las flechas apuntando a los demócratas”, escribió Trump en una publicación.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. CNN se puso en contacto con Clinton, Summers y Hoffman.

En un comunicado, la portavoz de JPMorgan Chase, Patricia Wexler, dijo que el banco “terminó nuestra relación con él años antes de su arresto por cargos de tráfico sexual”.

En 2023, JPMorgan pagó 290 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por las sobrevivientes de Epstein, quienes alegaban que el banco hizo la vista gorda ante transacciones monetarias inusuales que, según ellas, facilitaron la trata de personas con fines sexuales por parte de Epstein.

JPMorgan también pagó 75 millones de dólares para llegar a un acuerdo con las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El banco no admitió ni negó haber cometido irregularidades en ninguno de los dos acuerdos.

“El gobierno tenía información comprometedora sobre sus crímenes y no la compartió ni con nosotros ni con otros bancos”, declaró Wexler. “Lamentamos cualquier vínculo que hayamos tenido con él, pero no le ayudamos a cometer sus actos atroces”.

Kara Scannell, de CNN, contribuyó a este informe.