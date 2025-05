Trump ordena cancelar contratos con Harvard por un valor de US$ 100 millones

Por CNN Chile 27.05.2025 / 14:42

The New York Times fue el primero en informar sobre dichos recortes, que se suman a los US$ 2.650 millones de recortes federales recientes a Harvard. La Casa Blanca anunció hace casi dos meses que estaba revisando cerca de US$ 9.000 millones en contratos y compromisos de subvenciones que el Gobierno tenía con Harvard.