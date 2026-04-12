Mundo Conflicto Estados Unidos-Irán

Con información de CNN

Trump ordena bloqueo naval en el estrecho de Ormuz tras colapso de negociaciones con Irán

Por Aileen Graef, CNN

12.04.2026 / 10:01

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El presidente estadounidense instruyó a la Armada interceptar todo barco que haya pagado un peaje a Teherán y comenzar a destruir las minas iraníes en la vía fluvial clave para el comercio energético mundial.

(CNN) – El presidente Donald Trump anunció este domingo que la Armada de Estados Unidos iniciará el bloqueo de cualquier barco que intente transitar el estrecho de Ormuz, luego del fracaso de las conversaciones de paz con Irán. “A partir de ahora, la Armada de Estados Unidos comenzará el proceso de BLOQUEAR cualquier barco que intente entrar o salir del Estrecho de Ormuz” , escribió en Truth Social.

Trump también ordenó interceptar todo buque que haya pagado un peaje ilegal a Irán y destruir las minas colocadas por los iraníes. “Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos, SERÁ VOLADO AL INFIERNO” , agregó.

Presión máxima sobre Teherán

El mandatario reiteró la exigencia de que Irán “ABRA ESTA VÍA FLUVIAL INTERNACIONAL ¡Y RÁPIDO!” . El cierre del estrecho, por donde transita el 20% del petróleo mundial, generó turbulencia económica global. La medida escalona la tensión después de que las negociaciones de paz en Islamabad no lograran un acuerdo. La Casa Blanca no precisó cuándo comenzará la operación naval.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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