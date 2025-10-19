Trump nombra a empresario del cannabis como enviado especial para Irak

Mark Savaya, propietario de una cadena de dispensarios y conocido organizador de eventos a favor del presidente republicano, fue designado para el cargo diplomático mediante un anuncio en Truth Social.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó este domingo al empresario del cannabis Mark Savaya como enviado especial para Irak, en una sorpresiva designación que otorga un cargo diplomático clave a un reconocido seguidor del mandatario.

A través de su plataforma Truth Social, Trump justificó el nombramiento señalando que el “profundo conocimiento” de Savaya sobre las relaciones bilaterales y sus “conexiones en la región” contribuirían a promover los intereses estadounidenses.

Un perfil no convencional

Savaya, propietario de la cadena de dispensarios Leaf and Bud en Detroit, Michigan, ganó notoriedad política por organizar eventos temáticos a favor de Trump como la “Red Party”. El presidente destacó que el empresario “fue una figura clave en mi campaña en Míchigan” donde ayudó a lograr “una votación récord entre los musulmanes estadounidenses”. La carrera empresarial de Savaya incluye una intensa campaña publicitaria con vallas promocionales del cannabis en Detroit que generó controversia y llevó a solicitudes de regulación municipal.

La designación de un empresario del sector del cannabis para un cargo diplomático tan sensible como Irak marca un enfoque no convencional en las nombramientos del gobierno estadounidense. Savaya deberá ahora enfrentar los complejos desafíos de la relación bilateral con Irak, un país clave en la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente.