(CNN) – El expresidente Donald Trump dijo este sábado que no se retiraría de la carrera presidencial de 2024 si es acusado en alguna de las investigaciones federales y estatales que enfrenta.

“Ni siquiera pensaría en irme”, sostuvo Trump a los periodistas en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Maryland, donde los asistentes lo nombraron su candidato presidencial favorito poco antes de subir al escenario.

Trump se enfrenta a una serie de investigaciones que incluyen varias indagatorias penales. Los fiscales en el condado de Fulton, Georgia, investigan el esfuerzo de Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones de Georgia de 2020. Mientras que el Departamento de Justicia de EE.UU. investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como el manejo de Trump de material clasificado después de que dejó el cargo.

El exmandatario se muestra desafiante frente a las investigaciones en curso y este sábado argumentó que “han utilizado como arma la justicia en nuestro país”.

Trump se niega a comprometerse a respaldar al candidato republicano de 2024 si no es él, y este sábado también dijo que no ha decidido si firmará el compromiso de lealtad que la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, exige a los candidatos republicanos de 2024 para participar en los debates.

“Probablemente, hay personas que se postularán a las que no estaría muy feliz de respaldar, así que ya veremos. Creo que algunos de ellos, no usaré nombres, no quiero insultar a nadie, pero no estaría muy contento con algunos de ellos”, afirmó Trump.

Durante su discurso en la CPAC este sábado, Trump sostuvo que los republicanos deben “cambiar nuestra forma de pensar” sobre la votación anticipada y por correo después de las derrotas del Partido Republicano en 2020 y 2022, un cambio dramático después de años de falsedades sobre esas formas de votación plagadas de fraude.

Trump dijo que los republicanos que avanzan deben intentar “vencer a los demócratas en su propio juego”. “Eso significa arrasar a la izquierda con votos por correo, votos anticipados y votos el día de las elecciones”.

Lo que Trump no mencionó: los republicanos se han destacado durante mucho tiempo en esas tácticas, pero pasó años tratando de convencer a los conservadores de que no se podía confiar en los votos anticipados y por correo, lo que les dio a los demócratas una gran ventaja que se mostró en la victoria del presidente Joe Biden en 2020 y en la decepcionante actuación de los republicanos en las elecciones intermedias del año pasado.

Citó a Kari Lake, la republicana que perdió la carrera por la gubernatura de Arizona. Los errores de impresión provocaron demoras en algunas partes del condado de Maricopa el día de las elecciones. Finalmente, se contaron todas las papeletas de los votantes. Trump —si bien exageraba los problemas— dijo que algunos partidarios de Lake no esperaron en filas más largas de lo esperado, lo que le costó votos.

“Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque sucedieron algunas cosas malas”, agregó.

Sus comentarios se produjeron durante un discurso de casi dos horas en la CPAC en el que argumentó que puede dar a los conservadores una “retribución” contra los demócratas y los republicanos establecidos. Sus comentarios concluyeron la reunión reducida de CPAC, celebrada en un centro de convenciones en Maryland en las afueras de la ciudad de Washington, mientras la carrera presidencial de 2024 comienza a tomar forma y varios republicanos de alto perfil preparan sus ofertas para impedir que Trump gane la nominación del partido para un tercer ciclo consecutivo.

Trump aseguró que guiará al Partido Republicano hacia una postura más aislacionista, una posición que lo pone en desacuerdo con su exembajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, quien ya lanzó su candidatura para 2024, y varios otros posibles contendientes presidenciales republicanos.