Trump insiste en que Ucrania debe hacer concesiones territoriales a Rusia para terminar la guerra

La postura, influenciada por una conversación previa con Vladimir Putin, marca un giro en el enfoque de Trump sobre el conflicto y dejó a los aliados europeos preocupados por el rumbo de futuras negociaciones.

(CNN) – El almuerzo de trabajo del presidente de EE.UU. Donald Trump con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el viernes se tornó agrio cuando el líder estadounidense insistió en que Ucrania hiciera concesiones territoriales a Rusia para poner fin a la guerra, según funcionarios europeos informados sobre la reunión.

Trump, quien luego respaldaría una congelación de las líneas de batalla actuales como parte de un acuerdo de paz, se mostró frustrado y alzó la voz en varias ocasiones, dijeron los funcionarios.

El episodio fue el capítulo más reciente en la tensa relación entre los dos hombres y supuso otro cambio en el enfoque de Trump sobre cómo se resolverá la guerra. El mes pasado, después de reunirse con Zelensky en Nueva York, Trump afirmó que Ucrania podría recuperar todo su territorio perdido ante Rusia. Pero ahora Trump se prepara para otra reunión de alto perfil con el presidente de Rusia Vladimir Putin, esta vez en Budapest.

Fue después de una llamada con el líder ruso en la víspera de la reunión con Zelensky que Trump volvió a insistir en que Kyiv debía ceder extensas áreas de tierra para que el conflicto terminara.

Trump restó importancia al aparente cambio de postura el lunes.

“Nunca dije que ganarían. Dije que podrían ganar”, comentó sobre Ucrania en la Casa Blanca, donde se reunía con el primer ministro de Australia. “Cualquier cosa puede pasar. Sabes, la guerra es algo muy extraño. Pasan muchas cosas malas. Pasan muchas cosas buenas”.

Dijo que todavía creía que Ucrania podría ganar, pero que no pensaba que lo haría.

Zelensky salió de esa reunión para informar a los líderes europeos en una llamada en la que sonó pesimista sobre la postura de Trump, dijeron los funcionarios europeos.

Una fuente ucraniana calificó por separado la reunión en la Casa Blanca como “tensa”, pero dijo que “no hubo gritos”, restando importancia a los informes sobre un encuentro volátil entre los dos líderes. En general, la fuente calificó la reunión de constructiva, debido a que Trump finalmente declaró que el alto el fuego debía ser a lo largo de la línea de frente actual. Zelensky luego respaldó la idea en declaraciones a los periodistas.

Al ser consultada sobre la caracterización europea de la reunión, la Casa Blanca señaló los comentarios que hizo Trump el domingo en el Air Force One. “Creemos que lo que deberían hacer es detenerse en las líneas donde están, las líneas de batalla”, dijo. “El resto es muy difícil de negociar si vas a decir: ‘Tú tomas esto, nosotros aquello’”.

Para Trump, poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania es ahora una prioridad principal después de haber negociado un cese del fuego entre Israel y Hamas en Gaza.

Enfatizó la necesidad de terminar la guerra rápidamente en las conversaciones del viernes, dijeron los funcionarios europeos.

En su llamada telefónica con Trump un día antes, Putin propuso un plan en el que Ucrania entregaría la región oriental de Donbás a cambio de algunas partes de las regiones sureñas de Jersón y Zaporiyia controladas por Rusia, dijo el funcionario europeo.

La propuesta, que los funcionarios caracterizaron como una demanda ligeramente menos amplia que la que Putin planteó durante su cumbre de agosto con Trump en Alaska, aún supondría una importante pérdida de territorio para Ucrania.

Trump posteriormente llegó a la posición de terminar la guerra a lo largo de las líneas de batalla actuales.

Trump negó el domingo que haya pedido a Zelensky conceder toda la región de Donbás, que Ucrania considera estratégicamente importante.

“Está dividida ahora mismo, creo que el 78 % de la tierra ya está tomada por Rusia”, dijo en el Air Force One. “Deberían detenerse ahora mismo en las líneas de batalla. … Váyanse a casa, dejen de matar gente y terminen”.

El lunes, Trump dijo a los periodistas que había pedido a Putin durante su llamada telefónica que detuviera los ataques a zonas civiles, pero luego habló sobre cuántos soldados están muriendo.

Varias personas familiarizadas dijeron previamente a CNN que la reunión de la semana pasada entre Trump y Zelensky fue tensa, franca y, en ocasiones, “incómoda”, con los dos líderes divididos sobre el futuro de la guerra.

Trump dejó claro a Zelensky en una conversación “directa y honesta” que — por ahora — el líder ucraniano no recibiría los misiles de largo alcance que pueden llegar lejos dentro de Rusia que él estaba buscando. Un funcionario estadounidense dijo que Trump tenía la impresión de que Ucrania busca escalar y prolongar el conflicto y está preocupado por las posibles pérdidas durante el próximo invierno riguroso.

Según los funcionarios europeos, Zelensky y su delegación llegaron a la Casa Blanca con mapas que mostraban las líneas de batalla actuales, con la esperanza de convencer al presidente estadounidense de mantener y ampliar el apoyo estadounidense. Dijeron que Trump parecía desinteresado en los argumentos e insistió enérgicamente en que Ucrania aceptara concesiones territoriales para que la guerra terminara.

En una entrevista grabada la semana pasada, Trump dijo que para que la guerra termine, Putin “va a tomar algo, él ha ganado ciertas propiedades”.

Trump ha dicho a quienes lo rodean que su exigencia de un alto el fuego a lo largo de las líneas de batalla actuales se debe a las “realidades de la situación del conflicto”, argumentando que hay demasiada devastación y demasiadas muertes, según un funcionario estadounidense.

“Ambos lados necesitan llegar a un acuerdo”, indicó otro funcionario estadounidense, argumentando que las condiciones solo van a empeorar.

Zelensky calificó la reunión como una “conversación directa” en una publicación en redes sociales, pero dijo que su resultado “realmente puede ayudar a acercar el fin de esta guerra”.