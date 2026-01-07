Administración Trump exige a Venezuela cortar lazos con adversarios de EE.UU. para reanudar producción petrolera

Fuentes familiarizadas con las discusiones dijeron que los funcionarios de Trump creen que Venezuela solo puede sobrevivir económicamente unas pocas semanas más sin depender de la venta de sus reservas de petróleo.

(CNN) – La administración Trump ha esbozado una serie de demandas que Venezuela debe aceptar para reanudar la producción de petróleo, dijeron a CNN dos altos funcionarios de la Casa Blanca.

Durante las conversaciones dirigidas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la administración Trump le dijo a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país debe cortar los lazos con China, Irán, Rusia y Cuba, y aceptar asociarse exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo, dijeron los funcionarios.

Rodríguez también debe aceptar favorecer a la administración Trump y a las compañías petroleras estadounidenses para futuras ventas de petróleo, dijeron.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no confirmó ni negó las “supuestas” demandas.

ABC News fue el primero en informar sobre las exigencias a Rodríguez. Esto ocurre después de que el gobierno capturara al ahora derrocado presidente Nicolás Maduro durante el fin de semana.

Fuentes familiarizadas con las discusiones dijeron que los funcionarios de Trump creen que Venezuela solo puede sobrevivir económicamente unas pocas semanas más sin depender de la venta de sus reservas de petróleo.

Las demandas surgen mientras la administración dice que ha llegado a un acuerdo con el gobierno interino venezolano para vender decenas de millones de barriles de su petróleo que ya ha sido extraído.

El miércoles, Rubio dijo que el dinero de esas ventas sería controlado por la administración y “distribuido de una manera que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción, no al régimen”.

Las demandas también surgen cuando miembros de la administración Trump han dicho a los legisladores estadounidenses que han dejado en claro a Venezuela que debe celebrar elecciones libres y justas en el futuro, liberar a los presos políticos y deshacerse de las bandas de narcotraficantes del país, según una fuente familiarizada con la reunión informativa de la administración con legisladores clave esta semana.

Sin embargo, Rubio dijo a los legisladores a principios de esta semana que las demandas más urgentes de la administración se centran en que Caracas expulse a los adversarios extranjeros, coopere en las ventas de petróleo y sea más cooperativo en el trabajo antinarcóticos, dijo la fuente.

El miércoles, el principal diplomático estadounidense dijo que la administración está planeando tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

Rubio dejó claro a los legisladores esta semana que Estados Unidos ha transmitido las demandas al gobierno de Rodríguez. Los funcionarios tampoco aclararon si Venezuela las ha aceptado, aunque el gobierno confía en que el masivo despliegue militar frente a las costas del país ejerza suficiente presión sobre el gobierno de Rodríguez y que no les quede otra opción que acceder.

Si Rodríguez coopera, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca, la administración está abierta a revisar su política de sanciones contra Caracas.

En esta fotografía de archivo del 19 de febrero de 2015, el sol se pone detrás de un pozo petrolero en un campo cerca de El Tigre, una ciudad dentro del cinturón petrolero Hugo Chávez de Venezuela, formalmente conocido como el Cinturón del Orinoco. Fernando Llano/AP

Trump ha comunicado en privado a sus aliados y altos funcionarios que quiere que Irán, Rusia y China se retiren del hemisferio occidental, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con las conversaciones. Presionar a Venezuela para que deje de hacer negocios con ellos es el primer y más importante paso, añadieron.

Si bien la administración aún trabaja en planes para extraer una gran cantidad de petróleo del país para exportarlo a Estados Unidos, además de formular una estrategia para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela, comprende que sus objetivos requerirán tiempo y recursos. Impedir que Venezuela entregue su petróleo a adversarios extranjeros es el objetivo más inmediato.

También se espera que Trump se reúna con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca el viernes, según un alto funcionario de la Casa Blanca.

Se espera que asistan representantes de Chevron, la única compañía petrolera estadounidense actualmente activa en Venezuela, Exxon Mobil y ConocoPhillips, dijo el funcionario a CNN.

También se espera que asistan a la reunión otros ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses.

La reunión se produce después de que Trump publicara el martes que el gobierno interino de Venezuela “entregará entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a los Estados Unidos de América”.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como Presidente de los Estados Unidos de América”, escribió.