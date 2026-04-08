Trump excluye a Hizbulá del alto el fuego con Irán y califica ataques israelíes en Líbano como “escaramuza aparte”

El presidente estadounidense aseguró que los bombardeos masivos de Israel contra Beirut no violan la tregua de dos semanas alcanzada con Teherán, al no incluir al grupo chií en el acuerdo. Irán suspendió la navegación de petroleros y condiciona las próximas negociaciones a un cese también en territorio libanés.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este miércoles a los intensos bombardeos israelíes contra Hizbulá en el Líbano —que dejaron más de 100 objetivos atacados en solo diez minutos— como una “escaramuza aparte” que no forma parte del cese al fuego temporal de dos semanas alcanzado la víspera con Irán.

“Ellos (Hizbulá) no estaban incluidos en el acuerdo. Eso también se resolverá. No hay problema” , declaró Trump en entrevista con PBS.

Reacciones y condicionamientos de Teherán

A pesar de la tregua que permitió reabrir el estrecho de Ormuz, Irán anunció este miércoles la suspensión de la navegación de petroleros por vía marítima, revertiendo lo acordado horas antes. Según reportes del Wall Street Journal, la República Islámica condiciona su participación en las negociaciones del próximo viernes en Islamabad a que el alto el fuego se extienda también al Líbano.

Trump, sin embargo, no ofreció detalles sobre si ese escenario fue conversado con sus aliados israelíes. Los bombardeos israelíes, la mayor oleada desde el inicio de la guerra, generaron pánico entre la población civil libanesa, mientras el mandatario estadounidense minimizó la ofensiva al calificarla de “escaramuza”. El conflicto con Irán ha dejado miles de muertos, incluyendo al menos 13 militares estadounidenses.