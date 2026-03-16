Trump dice que “pronto” anunciará los países que colaboran con el estrecho de Ormuz

En medio del rechazo de los aliados a cooperar para reabrir el estrecho de Ormuz, tras el cierre decretado por Irán luego del ataque de Estados Unidos junto a Israel el pasado 28 de febrero, el presidente Donald Trump informó que “pronto” anunciará qué países están dispuestos a colaborar.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que “pronto” anunciará los países que han aceptado ayudar a EE.UU. a reabrir el estrecho de Ormuz, aun cuando reconoció que muchos aliados de momento han rechazado sus acercamientos.

“Hay un par, vamos a anunciar algunos nombres pronto”, dijo desde la Oficina Oval. “Hay algunos que realmente estuvieron al frente desde el principio”.

Trump ha presionado a varios aliados de EE.UU. para que ayuden a asegurar el estrecho de Ormuz, que Irán ha cerrado de facto desde que EE.UU. e Israel atacaron hace más de dos semanas. El cierre desde entonces ha generado una crisis energética global, empujando los precios del petróleo con fuerza al alza.

Pero pocos países han dicho que estén dispuestos a ayudar a EE.UU. por ahora, dijo Trump.

“Lo que sí me sorprende es que no estén ansiosos por ayudar”, dijo, al argumentar que las naciones que dependen en gran medida del estrecho para el petróleo, como China y Japón, “deberían estar agradeciéndonos”.

Trump se limita a decir “Se resolverá pronto” y no ofrece un final a la guerra contra Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a ofrecer un cronograma vago sobre la duración de la guerra con Irán, al decir que se “resolverá pronto”.

Un reportero le preguntó esta tarde en la Oficina Oval si EE.UU. podría terminar la guerra esta semana.

“No lo creo. Pero será pronto. No faltará mucho”, dijo Trump. “Vamos a tener un mundo mucho más seguro cuando se resuelva. Se resolverá pronto”.

Con información de Aditi Sangal.