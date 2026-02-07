Trump descartó haber cometido un error por video racista contra los Obamas y dijo que no pedirá disculpas

El presidente estadounidense negó haber cometido algún error en la públicación de un video que mostraba a Barack y Michelle Obama como simios.

(CNN) – El presidente Donald Trump se negó a disculparse el viernes después de publicar y luego eliminar un video racista que mostraba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como simios en una jungla, insistiendo en que no había visto los fotogramas finales que contenían el contenido ofensivo y culpando a un miembro del personal por el error.

La explicación, ofrecida a los periodistas en el Air Force One, fue el primer reconocimiento de que el propio Trump había proyectado al menos parte del video que había sumido a la Casa Blanca en una situación de control de daños durante gran parte del día. La Casa Blanca había declarado previamente, tras la eliminación del video, que un miembro de su personal lo había publicado por error.

El video se publicó la noche del jueves y permaneció en línea durante casi 12 horas antes de que la Casa Blanca lo eliminara en medio de la indignación bipartidista, incluso de aliados cercanos de Trump. Sin embargo, el presidente insistió el viernes por la noche en que el video fue eliminado “en cuanto nos enteramos”.

“Vi el principio. Estaba bien”, dijo, refiriéndose a la primera parte del video que contenía afirmaciones desmentidas sobre fraude en las máquinas de votación.

“Fue una publicación muy contundente en cuanto a fraude electoral”, continuó. “Nadie sabía que eso era lo que había sucedido. Si hubieran buscado, lo habrían visto, y probablemente habrían tenido el sentido común de retirarlo”.

Trump dijo que después de ver la primera sección del video, se lo pasó a un miembro del personal, quien, según dijo, debería haberlo visto hasta el final.

“A alguien se le pasó y se perdió una pieza muy pequeña”, dijo.

Pero cuando se le preguntó directamente si se disculparía ante los pedidos del Partido Republicano de hacerlo, se negó.

“No”, dijo. “No me he equivocado”.

Al ser presionado, Trump dijo que condenaba la parte racista del vídeo. “Por supuesto que sí”, respondió.

Cuando más tarde se le preguntó si el vídeo podría dañar la posición de los republicanos ante los votantes negros, el presidente dijo que no y defendió sus logros.

“Soy, por cierto, el presidente menos racista que han tenido en mucho tiempo”, dijo.

Reacción del Partido Republicano

La declaración de la Casa Blanca culpando a un miembro del personal se produjo después de una reacción severa, incluso por parte del senador republicano Tim Scott, el único republicano negro en el Senado, quien calificó la publicación de racista y dijo que Trump debería eliminarla.

“Rezando para que fuera falso, porque es lo más racista que he visto en esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió en X el republicano de Carolina del Sur, quien también preside el comité de campaña del Partido Republicano en el Senado.

Trump y Scott hablaron sobre el video el viernes por la mañana antes de que fuera eliminado del feed del presidente, dijo Trump a los periodistas.

La Casa Blanca había defendido previamente la publicación y restó importancia a la respuesta al video, calificándola de “indignación falsa”. Pero justo antes del mediodía, un funcionario declaró a CNN: “Un miembro del personal de la Casa Blanca publicó la publicación por error. Ha sido eliminada”. Un funcionario republicano del Senado afirmó que legisladores republicanos habían llamado a Trump para hablar con él sobre la publicación.

La controversia puso a la Casa Blanca a la defensiva, según fuentes, y funcionarios, asesores y aliados contactaron a legisladores y medios de comunicación para intentar refutar la participación del propio Trump. Un asesor de la Casa Blanca afirmó: «El presidente desconocía ese video y se sintió muy decepcionado por el miembro del personal que lo difundió». Otro aliado intentó culpar a un asesor específico.

Fuentes familiarizadas con el uso de las redes sociales por parte de Trump afirmaron que el presidente suele publicar personalmente en Truth Social, sobre todo a altas horas de la noche y a primera hora de la mañana, y que suele republicar personalmente las publicaciones de otros. Durante el día, según las fuentes, suele firmar las publicaciones con las iniciales “DJT” para indicar que las hizo personalmente. Sin embargo, las fuentes indicaron que algunos asesores cercanos, como Natalie Harp, quien a veces escribe las publicaciones que le dictan, y Dan Scavino, subjefe de gabinete que gestionó las redes sociales de Trump durante su primer mandato, también tienen acceso.

El predicador de Carolina del Sur, Mark Burns, un viejo aliado de Trump que se ha desempeñado como asesor espiritual informal, dijo que había hablado con el presidente el viernes sobre el video y lo instó a despedir a quien lo publicó.

“El presidente me dejó claro que esta publicación la hizo un miembro de su personal, no él”, escribió Burns en X. “Mi recomendación al presidente fue directa y firme. Ese miembro del personal debería ser despedido de inmediato, y el presidente debería condenar públicamente esta acción”.

Los Obama aparecen breve y repentinamente cerca del final del breve video, que promueve afirmaciones falsas de que las máquinas de votación ayudaron a robar las elecciones de 2020, con sus rostros superpuestos a cuerpos de simios. Mientras aparecen las imágenes, durante aproximadamente un segundo, suena de fondo el comienzo de la canción “The Lion Sleeps Tonight”.

CNN se ha puesto en contacto con los Obama para solicitarles comentarios.

La publicación, que recuerda el cliché racista de comparar a los negros con monos, provocó una rápida reacción, incluso de varios legisladores republicanos que han tenido relaciones cercanas con la Casa Blanca.

El representante Mike Lawler de Nueva York, considerado uno de los republicanos más vulnerables del Congreso, condenó la publicación de Truth Social y pidió a Trump que se disculpara.

“La publicación del presidente es errónea e increíblemente ofensiva, ya sea intencional o un error, y debería eliminarse de inmediato junto con una disculpa”, escribió Lawler en X.

Otro republicano de un estado azul que podría enfrentar una reelección competitiva, el representante Nick LaLota de Nueva York, también instó a Trump a eliminar la publicación.

Y en los minutos previos a su eliminación, dos aliados cercanos de la Casa Blanca en el Senado —Pete Ricketts de Nebraska y Roger Wicker de Mississippi— hicieron públicos sus propios pedidos de disculpas para que Trump, en una señal de que las críticas dentro del partido estaban empezando a crecer como una bola de nieve.

“Esto es totalmente inaceptable”, escribió Wicker, quien preside el Comité de Servicios Armados del Senado, en X. “El presidente debería retirarlo y disculparse”.

A pesar de la indignación de algunos legisladores republicanos, los dos principales líderes republicanos del Senado, John Thune y John Barrasso, no han hecho comentarios sobre la controversia. Asesores de los senadores dijeron que notificarían a CNN si deciden responder.

La Casa Blanca cambia su tono

Pero la eliminación de la publicación marcó un cambio abrupto respecto de apenas unas horas antes, cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había desestimado la protesta inicial.

“Esto proviene de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León”, declaró Leavitt. “Por favor, dejen de fingir indignación e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”.

El clip de los Obama, que fue insertado al final de un video más largo que promovía teorías conspirativas electorales infundadas, parecía provenir de un video compartido en octubre pasado por un usuario de X y titulado “Presidente Trump: Rey de la jungla”.

Ese video original mostraba a varios demócratas prominentes como diversos animales, y también mostraba a los Obama como simios.

El usuario X que publicó ese video parecía ser el mismo que publicó primero un video que Trump había compartido en octubre que mostraba al presidente usando una corona y volando un avión de combate arrojando lo que parecen ser desechos sobre los manifestantes en una manifestación de “No Kings”.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, el único líder de un partido negro en el Congreso , criticó duramente a Trump en un video de Instagram . “Al carajo con Donald Trump y su comportamiento vil, racista y maligno. Este tipo es un canalla desquiciado”, dijo el demócrata neoyorquino.

La exvicepresidenta Kamala Harris criticó la explicación de la Casa Blanca, escribiendo en X : «Nadie cree en este encubrimiento de la Casa Blanca, sobre todo porque inicialmente defendieron la publicación. Todos tenemos claro quién es Donald Trump y en qué cree».

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, condenó el video en una publicación en X, escribiendo: “Comportamiento repugnante del presidente. Todos los republicanos deben denunciarlo. Ya”.

El clip racista fue una de una serie de publicaciones compartidas por la cuenta de Trump desde la noche del jueves hasta la madrugada del viernes, muchas de las cuales amplificaron videos o publicaciones hechas por otros que elogiaban a Trump y su agenda y atacaban a los demócratas.

En los minutos previos a compartir el video que contiene a los Obama, Trump también compartió dos veces un video de ocho minutos que afirmaba que el Partido Republicano se fundó originalmente “por una razón principal, pero moral, y esa razón era detener la expansión de la esclavitud”.

Otra publicación de esa época contenía un clip de un video de TikTok en el que aparecía un hombre acusando a los demócratas de ser “anti-negros”.

Varias otras publicaciones que Trump compartió el jueves por la noche promovieron acusaciones falsas de interferencia en las elecciones de 2020, incluida una que parecía acusar al secretario de estado de Michigan de rellenar las urnas.

El último ejemplo de la polémica de Trump en las redes sociales

El incidente es el último ejemplo de las críticas que recibe Trump por compartir contenido racista en su plataforma de redes sociales.

El año pasado, el presidente publicó un aparente video de IA que mostraba a Barack Obama siendo arrestado en el Despacho Oval. Más tarde el mismo año, Trump y miembros de su administración también compartieron imágenes y videos alterados digitalmente del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero, imágenes que Jeffries calificó públicamente de racistas.

Trump también tiene un largo historial de publicar y republicar teorías conspirativas y otras afirmaciones falsas. Pero es muy inusual que el presidente elimine una publicación en redes sociales, y aún más raro que se disculpe o se responsabilice por publicaciones que insultan a un gran número de personas.

Mientras hacía campaña para presidente en octubre de 2015, Trump retuiteó una publicación que cuestionaba la salud mental de los habitantes de Iowa.

Esa publicación fue eliminada unas horas después, y Trump culpó a un “joven pasante” en un comunicado : “El joven pasante que retuiteó accidentalmente se disculpa”. Perdió las primarias de Iowa.

Pero Trump también ofreció una idea de su filosofía en las redes sociales, cuando le dijo a CNN en agosto de ese año: “Sabes, retuiteo, retuiteo por una razón”.