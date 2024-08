Trump anuncia plataforma de criptomonedas: “Es hora de que nos defendamos juntos”

La apuesta de Donald Trump por las criptomonedas supone un gran cambio respecto a sus críticas cuando era presidente y coincide con los apoyos recibidos por su campaña electoral de defensores como Elon Musk o los hermanos Winklevoss.

(EFE) – El expresidente y candidato republicano Donald Trump anunció este jueves una plataforma de criptomonedas llamada The DeFiant Ones, que promocionó alentando a “defenderse” de los “grandes bancos y las élites financieras”.

“Durante demasiado tiempo, el estadounidense medio ha sido aplastado por los grandes bancos y las élites financieras. Es hora de que nos defendamos juntos”, escribió el magnate en su red social, Truth Social, con un enlace a un canal de Telegram.

El nombre de la plataforma hace un juego de palabras con el término DeFi, acrónimo de ‘finanzas descentralizadas‘, como se conoce a la red financiera basada en la cadena de bloques (blockchain) y que no usa intermediarios tradicionales como bancos.

El canal de Telegram, que muestra la foto de Trump con el puño en alto tras su intento de asesinato, tiene más de 33.000 suscriptores y en un mensaje fechado el 15 de agosto se indica que es la vía de comunicación oficial del “proyecto DeFi de Trump“.

El anuncio de Trump no ofrece más detalles, pero fue replicado por sus hijos mayores, Donald Jr. y Eric, que a principios de mes publicaron mensajes ambiguos como “vamos a revolucionar el mundo cripto” o “realmente me he enamorado del Cripto/DeFi“.

La situación

El candidato reportó recientemente una panorámica de sus finanzas a las autoridades electorales de Estados Unidos, revelando que tiene una cartera de la criptomoneda Ethereum valorada entre 1 y 5 millones de dólares.

También se presentó el mes pasado en la Conferencia de Bitcoin (Nashville, Tennessee), donde prometió crear una “reserva nacional estratégica de bitcoin” y dijo que se asegurará de que el Gobierno federal nunca venda sus reservas de esa criptomoneda.

Además, en el discurso sobre su agenda económica esta semana en una planta industrial de Pensilvania señaló que velará por “las exigencias de electricidad de la IA (inteligencia artificial) y las criptomonedas“, para “estar a la vanguardia” frente a China.

La apuesta de Trump por las criptomonedas supone un gran cambio respecto a sus críticas cuando era presidente y coincide con los apoyos recibidos por su campaña electoral de defensores como Elon Musk o los hermanos Winklevoss, fundadores de la plataforma Gemini.