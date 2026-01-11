Trump considera una posible intervención militar en Irán

Aunque la Casa Blanca descarta por ahora el despliegue de tropas, el mandatario insiste en que Washington está “listo para ayudar” a los manifestantes y analiza desde ataques selectivos y operaciones cibernéticas hasta nuevas sanciones y apoyo a la conectividad en el país.

(CNN) – El Presidente Donald Trump está considerando una serie de posibles opciones militares en Irán luego de las protestas mortales en el país, dijeron dos funcionarios estadounidenses a CNN, mientras considera cumplir con sus recientes amenazas de atacar al régimen iraní si usa fuerza letal contra civiles.

Trump fue informado en los últimos días sobre diferentes planes de intervención, dijeron los funcionarios a CNN, ya que la violencia en el país ha provocado docenas de muertes y arrestos.

Una serie de opciones presentadas al presidente se han centrado en atacar a los servicios de seguridad de Teherán que se están utilizando para reprimir las protestas, dijeron los funcionarios estadounidenses.

Sin embargo, dentro de la administración existe la preocupación de que los ataques militares puedan ser contraproducentes y socavar las protestas. Según los funcionarios, la preocupación es que los ataques puedan tener el efecto no deseado de movilizar al pueblo iraní para apoyar al gobierno o llevar a Irán a tomar represalias con su propia fuerza militar.

Trump también está considerando una serie de opciones destinadas a atacar al régimen de Irán, que no llegan a ser ataques militares, dijeron funcionarios, mientras busca cumplir su promesa de ayudar a los manifestantes en el país.

Las opciones incluyen operaciones cibernéticas contra objetivos militares o del régimen iraní, una medida que podría perturbar los esfuerzos para reprimir las protestas, dijo un funcionario.

Las opciones también incluyen nuevas sanciones contra figuras del régimen o sectores de la economía iraní como la energía o la banca.

La administración también ha explorado la posibilidad de proporcionar tecnología como Starlink para reforzar la conectividad a internet en Irán, ayudando a los manifestantes a evitar un apagón informativo. El entonces presidente Joe Biden ofreció una asistencia de conectividad similar durante el último recrudecimiento de las protestas callejeras en 2022.

Diversas agencias han participado en la preparación de opciones para el presidente, según informaron las autoridades. Se esperan reuniones informativas más formales la próxima semana, incluyendo el martes, cuando se espera que Trump convoque a altos funcionarios de seguridad nacional para discutir cómo proceder.

Teherán tratará las bases militares y comerciales de Estados Unidos como objetivos de represalias si Washington interviene militarmente en Irán, afectado por los disturbios, advirtió su presidente parlamentario de línea dura.

“Si Estados Unidos emprende acciones militares contra Irán o los territorios ocupados, los centros militares y de transporte marítimo estadounidenses serán considerados objetivos legítimos”, dijo Mohammad Baqer Qalibaf.

“No nos limitamos a reaccionar únicamente después de que se haya tomado una acción”, añadió.

En esta captura de pantalla de un video tomado por una persona que no trabaja para The Associated Press y obtenido por AP fuera de Irán se muestra un incendio mientras la gente protesta en Teherán, Irán, el viernes 9 de enero de 2026. UGC/AP

El presidente aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la intervención, según informaron los funcionarios, pero está considerando seriamente tomar medidas a medida que el número de muertos en Irán sigue aumentando. Las opciones que el presidente está considerando no implican desplegar tropas en Irán, declaró a CNN un alto funcionario de la Casa Blanca.

Al menos 10.675 personas han sido arrestadas, incluidos 169 niños, en los últimos 15 días durante las manifestaciones contra el régimen en Irán, según un recuento detallado proporcionado a CNN por Skylar Thompson, subdirector de Activistas de Derechos Humanos en Irán (también conocido como HRA).

El brazo informativo de HRA se llama Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).

Al menos 490 manifestantes han muerto durante el mismo período, según el último recuento del grupo, actualizado el domingo. CNN no puede verificar de forma independiente las cifras de víctimas ni de arrestos de HRANA.

“Irán busca la LIBERTAD, quizás como nunca antes”, publicó Trump en redes sociales el sábado. “¡Estados Unidos está listo para ayudar!”

El viernes, Trump dijo a los periodistas que si Teherán cometiera actos de violencia mortal contra los manifestantes, Estados Unidos “intervendría”.

“He declarado con mucha firmeza que si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, intervendremos”, dijo Trump durante una reunión con ejecutivos petroleros. “Y eso no significa poner tropas sobre el terreno, sino golpearlos muy, muy duro donde más les duele”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablaron el sábado sobre las protestas en curso, según informaron dos fuentes familiarizadas con la llamada. Los líderes también abordaron la situación en Siria y Gaza, indicaron.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron el domingo que están “monitoreando los acontecimientos” en Irán mientras el país entra en su tercera semana de protestas antigubernamentales.

“Las protestas son un asunto interno de Irán. Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparadas defensivamente y mejoran continuamente sus capacidades y su preparación operativa”, declaró un portavoz de las FDI en un comunicado.

Mientras tanto, Netanyahu tiene previsto convocar una consulta de seguridad limitada el domingo por la noche, con los acontecimientos en Irán y el Líbano como temas prioritarios en la agenda, según una fuente israelí.