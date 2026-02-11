Trump condiciona acuerdo con Irán a una postura “más razonable” y asegura a Netanyahu que su prioridad es negociar

El presidente estadounidense aseguró que su "preferencia" es alcanzar un pacto nuclear, pero advirtió que si no es posible, "simplemente tendremos que ver cuál es el resultado".

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión de dos horas y media con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca, donde reiteró que su “preferencia” es alcanzar un acuerdo negociado para limitar el programa nuclear de Irán.

En su plataforma Truth Social, Trump calificó el encuentro como “muy positivo” y señaló que “insistió en que las negociaciones con Irán continuaran” para evaluar la viabilidad de un pacto.

Las exigencias de Israel y el diálogo reanudado

Netanyahu, en su séptima visita oficial desde el segundo mandato de Trump, planteó que Irán no solo debe limitar su enriquecimiento de uranio, sino también reducir su programa de misiles balísticos y cesar el apoyo a milicias regionales. Irán rechaza estas condiciones y solo acepta restricciones nucleares a cambio del alivio de sanciones.

Las negociaciones se reanudaron la semana pasada, en medio de amenazas de Trump de intervenir militarmente y el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln en aguas cercanas. El mandatario acusó a Irán de haber impedido un acuerdo el año pasado, previo al bombardeo estadounidense a tres instalaciones nucleares iraníes.