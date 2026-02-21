Trump aumenta los aranceles globales del 10 al 15 % tras duro portazo de la Corte Suprema

Tras la decisión que resultó por 6 votos a 3, Trump arremetió contra los jueces de la Corte Suprema y afirmó que impondría un arancel global del 10 % utilizando las facultades presidenciales bajo la Sección 122 de la ley comercial.

(CNN En Español – CNN Chile) El presidente Trump anunció este sábado que aumentará del 10 al 15 % los aranceles globales impuestos el viernes.

La decisión se produce después de que la Corte Suprema dictaminara el viernes que Trump se excedió en su autoridad al imponer aranceles a sus socios comerciales.

“Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense decisión sobre aranceles emitida ayer por la Corte Suprema de Estados Unidos, tras muchos meses de reflexión, esta declaración representa que, como presidente de Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10 % a países que, en su mayoría, han estado estafando a EE.UU. durante décadas, sin represalias (¡hasta que llegué yo!), al nivel plenamente permitido y legalmente comprobado del 15 %. En los próximos meses, la administración Trump determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles”, publicó Trump este sábado en Truth Social.

Los presidentes pueden imponer aranceles de hasta el 15 % utilizando la Sección 122, pero esos aranceles son temporales y requieren la aprobación del Congreso después de 150 días.

