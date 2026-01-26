Trump asegura que se está investigando la muerte de Alex Pretti y que no se descarta retirar al ICE de Minneapolis

El mandatario estadounidense señaló que su gobierno esta revisando el actuar de los agentes de ICE en el operativo que terminó con la muerte de un enfermero durante una protesta.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración se encuentra analizando el operativo en el que murió Alex Pretti, abatido por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

Según indicó, el caso está siendo revisado y se emitirá una resolución, aunque evitó pronunciarse sobre si el funcionario actuó correctamente.

En una entrevista concedida al diario The Wall Street Journal, el mandatario sostuvo que el gobierno está “investigando y revisando todo”, sin responder de forma directa cuando fue consultado sobre la legitimidad del uso de la fuerza por parte del agente involucrado. Sus declaraciones matizaron versiones previas entregadas por integrantes de su administración.

Lee también: Otro tiroteo letal en Minneapolis: Agentes federales disparan y matan a un hombre en pleno operativo migratorio

El hecho ocurrió la mañana del sábado, cuando Pretti —enfermero de cuidados intensivos— fue reducido y posteriormente baleado por agentes del ICE mientras registraba con su teléfono un operativo durante una manifestación contra la política migratoria del gobierno de Trump, en una calle de Minneapolis.

Desde la Patrulla Fronteriza, su comandante general Gregory Bovino afirmó que existe “mucha especulación” respecto a si los agentes habrían visto a Pretti portando un arma antes de disparar, y sostuvo que los funcionarios “tuvieron apenas una fracción de segundo para decidir”.

Sin embargo, registros audiovisuales difundidos posteriormente contradicen la versión oficial.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que Pretti se habría resistido “violentamente” a ser desarmado, lo que derivó en “disparos defensivos”. No obstante, grabaciones realizadas por testigos muestran a un agente federal efectuando varios disparos contra la víctima, según consigna el Wall Street Journal.

Lee también: “Una tragedia desgarradora”: Obama lanza duras críticas al ICE tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis, Estados Unidos

En la misma entrevista, Trump cuestionó que Pretti asistiera armado a la protesta. “No me gustan los disparos, pero tampoco me gusta que alguien vaya a una manifestación con un arma muy potente, completamente cargada y con cargadores llenos”, afirmó, describiendo el arma como “peligrosa e impredecible”.

Respecto a la permanencia del ICE en Minneapolis, el presidente señaló que “en algún momento” los agentes se retirarán, aunque no precisó plazos. Defendió el trabajo realizado por los funcionarios y afirmó que se mantendría presencia federal para abordar delitos vinculados al presunto fraude a la asistencia social, argumento utilizado por su administración para reforzar las medidas migratorias en la ciudad.

De acuerdo con el Wall Street Journal, asesores del presidente llevan semanas debatiendo la estrategia de deportaciones y consideran que la situación en Minneapolis podría representar un costo político.

Según el medio, algunos funcionarios temen un giro adverso en la opinión pública y las encuestas, lo que ha generado discusiones internas sobre cómo continuar con las deportaciones sin enfrentar mayores confrontaciones con los manifestantes.