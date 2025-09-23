Trump en la Asamblea de la ONU: El impulso para reconocer un Estado palestino es una “recompensa” para Hamás

En medio de su discurso ante los líderes de la Asamblea General de la ONU, el mandatario dijo: "Tenemos que negociar la paz. Tenemos que recuperar a los rehenes".

(CNN) – El presidente Donald Trump calificó el creciente impulso hacia una solución de dos Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas como una “recompensa” para Hamás al reafirmar los llamados a un alto el fuego y al fin del conflicto en Gaza.

Como para fomentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino. Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás por sus atrocidades, declaró el mandatario durante su discurso ante los líderes de la Asamblea General de la ONU.

Sus declaraciones marcaron una respuesta directa al anuncio de varios países europeos sobre el reconocimiento de un Estado palestino durante una cumbre en la Asamblea General de la ONU el lunes. Esta medida, en gran medida simbólica, profundizó el aislamiento internacional de Israel y no cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

Reconocer un Estado palestino, dijo Trump, “sería una recompensa por estas horribles atrocidades, incluyendo las del 7 de octubre, incluso cuando se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego”.

En esa línea, ofreció una táctica diplomática alternativa: “En lugar de ceder a las demandas de rescate de Hamás, quienes quieren la paz deberían unirse en un solo mensaje: liberen a los rehenes ahora, simplemente liberen a los rehenes”.

“Tenemos que detener la guerra en Gaza de inmediato. Tenemos que detenerla. … Tenemos que negociar de inmediato. Tenemos que negociar la paz. Tenemos que recuperar a los rehenes“, añadió.