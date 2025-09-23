Trump entrega respaldo a Milei para la reelección en 2027: “Ha devuelto la estabilidad a Argentina”

En el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos expresó su apoyo a Javier Milei, a quien calificó de “muy buen amigo” y destacó como responsable de devolver la estabilidad económica a Argentina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó este martes su “respaldo total” a su homólogo de Argentina, Javier Milei, de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Ambos mandatarios sostuvieron un encuentro en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Trump manifestó primero su apoyo a través de su red Truth Social, donde señaló que Milei “ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

El mandatario estadounidense comparó la situación económica heredada por Milei con la de su antecesor Joe Biden en EE.UU. “Heredó un desastre total con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”, aseguró.

Durante la reunión con Milei, Trump formalizó su apoyo entregándole un documento impreso con su declaración. “Ha hecho un trabajo fantástico, y estoy haciendo algo que no suelo hacer: darle mi apoyo total. Acabamos de respaldarlo para la presidencia”, expresó brevemente a la prensa. Milei, en tanto, no respondió preguntas.

El jefe de la Casa Blanca agregó que confía en que a Milei “le irá bien” y asintió cuando se le consultó sobre la posibilidad de que EE.UU. ayude financieramente a Argentina, aunque sostuvo que no será necesario “un rescate económico” gracias al “trabajo fantástico” del mandatario argentino.

“Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, remarcó Trump en su mensaje.