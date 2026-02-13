Trump anuncia posible visita a Venezuela: “Lo visitaré pero no hemos decidido cuando”

El presidente de EE.UU. aseguró que viajará al país, aunque sin fecha definida, y valoró los comicios realizados por la líder chavista, en un giro que podría tensar las relaciones bilaterales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que tiene planes de visitar Venezuela, aunque sin precisar fechas.

La declaración surgió durante un intercambio informal con un periodista de origen colombiano. En este el mandatario afirmó: “voy a visitar Venezuela. Aún no hemos decidido cuando”.

.@POTUS: “I’m going to make a visit to Venezuela… We haven’t decided [when].” pic.twitter.com/yLADVt37Co — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 13, 2026

El mandatario también se refirió a la reunión sostenida previamente con representantes de Colombia, país con el que Venezuela comparte frontera.

Relación bilateral en la mira

Sus palabras marcan un contraste con la postura histórica de Washington, que no reconoce la legitimidad de los comicios venezolanos desde 2018.

Analistas interpretan el comentario como un posible cambio de enfoque hacia Caracas, en medio de las tensiones por las sanciones y la crisis migratoria.

La Casa Blanca no emitió declaraciones oficiales sobre la agenda del viaje ni los alcances del diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro.