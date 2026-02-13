Mundo donald trump

Trump anuncia posible visita a Venezuela: “Lo visitaré pero no hemos decidido cuando”

Por CNN Chile

13.02.2026 / 15:16

{alt}

El presidente de EE.UU. aseguró que viajará al país, aunque sin fecha definida, y valoró los comicios realizados por la líder chavista, en un giro que podría tensar las relaciones bilaterales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que tiene planes de visitar Venezuela, aunque sin precisar fechas.

La declaración surgió durante un intercambio informal con un periodista de origen colombiano. En este el mandatario afirmó: “voy a visitar Venezuela. Aún no hemos decidido cuando”.

El mandatario también se refirió a la reunión sostenida previamente con representantes de Colombia, país con el que Venezuela comparte frontera.

Relación bilateral en la mira

Sus palabras marcan un contraste con la postura histórica de Washington, que no reconoce la legitimidad de los comicios venezolanos desde 2018.

Analistas interpretan el comentario como un posible cambio de enfoque hacia Caracas, en medio de las tensiones por las sanciones y la crisis migratoria.

La Casa Blanca no emitió declaraciones oficiales sobre la agenda del viaje ni los alcances del diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro.

DESTACAMOS

País En medio de polémica por ayuda humanitaria a Cuba: El día que el Gobierno de Sebastián Piñera envió 17 toneladas de ayuda a Venezuela

LO ÚLTIMO

País Defensoría de Niñez interpone recurso para frenar acceso de Contraloría a datos de menores en programas de identidad de género
¿Cuál será la máxima este sábado? Revisa el pronóstico del tiempo para el 14 de febrero en Chile | CNN Tiempo
Merz y Rubio coinciden en Múnich: "El viejo orden mundial ya no existe" y marcan el fin de una era en las relaciones transatlánticas
Trump anuncia posible visita a Venezuela: "Lo visitaré pero no hemos decidido cuando"
Comité Olímpico Internacional en el foco de las críticas por vender una camiseta de los Juegos Olímpicos de la era nazi
En medio de polémica por ayuda humanitaria a Cuba: El día que el Gobierno de Sebastián Piñera envió 17 toneladas de ayuda a Venezuela