Trump amenaza al Gobierno de Irán con “rescatar” a su población si decide “asesinar a manifestantes” en protestas

El presidente de Estados Unidos advirtió al gobierno iraní tras una nueva jornada de manifestaciones por la crisis económica, que dejó al menos seis muertos y decenas de detenidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa al gobierno de Irán y afirmó que su país “rescatará” a la población iraní si las fuerzas de seguridad “disparan y asesinan a manifestantes pacíficos”, en medio de una nueva ola de protestas por la crisis económica.

La declaración se produjo este viernes, luego de enfrentamientos registrados durante el quinto día consecutivo de manifestaciones en distintas ciudades del país, que dejaron al menos seis personas fallecidas, entre ellas un agente de seguridad.

Una advertencia pública desde redes sociales

Trump utilizó su cuenta en Truth Social para enviar el mensaje al régimen iraní. “Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, escribió.

En la misma publicación, el mandatario aseguró que su administración se encuentra “lista y preparada para actuar”, sin entregar mayores detalles sobre el alcance de esa eventual respuesta.