Trump amenaza con que “una civilización entera morirá esta noche” si Irán no reabre el estrecho de Hormuz

El presidente estadounidense lanzó su advertencia más grave horas antes del ultimátum de las 20:00 ET, vinculando la posible destrucción al fracaso de las negociaciones. Expertos en derecho internacional ya calificaron sus amenazas previas contra infraestructura civil como posibles crímenes de guerra.

El presidente Donald Trump publicó este martes en Truth Social una advertencia críptica y escalofriante: “Una civilización entera morirá esta noche, para nunca ser traída de vuelta”, si Irán no reabre el estrecho de Hormuz antes de las 20:00 hora del Este.

Trump agregó que “no quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá”, aunque dejó abierta una posibilidad de último minuto ante un “Cambio de Régimen Completo y Total”.

Plazo límite y contexto bélico

El mandatario describió la jornada como “uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del Mundo”.

Horas antes, la ONU recordó que atacar infraestructura civil viola el derecho internacional humanitario. Trump se refirió a negociadores iraníes “más inteligentes y menos radicalizados”, aunque no precisó si existe un acuerdo inminente.

La comunidad internacional sigue en vilo mientras se agota el tiempo para evitar una escalada sin precedentes.