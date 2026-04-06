Mundo donald trump

Trump amenaza con “aniquilar” Irán en una noche si no reabre el estrecho de Ormuz este martes

Por CNN Chile

06.04.2026 / 14:24

El presidente estadounidense extendió el ultimátum hasta las 20:00 hora de Washington, advirtiendo que bombardeará centrales eléctricas. El mandatario también detalló un megaoperativo de rescate de un piloto de F-15 derribado en territorio iraní, con 155 aeronaves desplegadas.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia este lunes: “Todo Irán puede ser aniquilado en una noche, y esa noche podría ser mañana”.

La declaración se produce en el marco del ultimátum que expira este martes a las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT), momento límite para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz. De lo contrario, Trump ordenará bombardear centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.

Rescate en territorio hostil

En la misma rueda de prensa, Trump detalló el operativo para rescatar a los tripulantes de un caza F-15 derribado por Irán el viernes. La misión desplegó 155 aeronaves, incluyendo 64 cazas, 4 bombarderos, 48 aviones cisterna y 13 naves de rescate.

El presidente destacó la labor para hallar al copiloto, escondido horas en una zona montañosa. “Nadie ha visto nada como esto”, afirmó. El rescate ocurrió en territorio iraní.

DESTACAMOS

