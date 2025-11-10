Trump amenaza a la BBC con demanda de 1.000 millones por documental “difamatorio” del asalto al Capitolio

El mandatario estadounidense exige una retractación completa antes del 14 de noviembre, tras acusar a la cadena británica de editar maliciosamente su discurso para implicarlo directamente en los disturbios de 2021.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes a la BBC con una demanda de “no menos de 1.000 millones de dólares” si no se retracta antes del viernes 14 de noviembre de las declaraciones que califica como “difamatorias” en un documental sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021.

La controversia surge de la edición del programa ‘Panorama’, que según Trump, manipuló su discurso para hacer parecer que alentaba directamente a sus seguidores a tomar el Capitolio.

El abogado personal del mandatario, Alejandro Brito, envió una carta a la corporación británica advirtiendo acciones legales si no cumple con el plazo establecido.

Dimisiones y respuesta institucional

El escándalo provocó la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, y la directora de informativos Deborah Turness, reflejando la gravedad de las acusaciones. Brito insistió en que la representación de Trump fue “falsa, maliciosa y denigrante”, publicada con la intención de desprestigiarlo.

Entre las exigencias se incluyen una retractación inmediata en igual visibilidad que la publicación original, una disculpa pública y una compensación económica por los daños.

Un portavoz de la BBC confirmó la recepción de la carta y adelantó que responderán en el momento adecuado, mientras el presidente de la corporación, Samir Shah, reconoció que Trump es “un tipo muy contencioso” y que la cadena se prepara para cualquier escenario legal.