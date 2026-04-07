Trump afirma que “estamos en medio de intensas negociaciones” sobre la guerra con Irán

El presidente Donald Trump afirmó que se encuentra en medio de “intensas negociaciones” sobre el conflicto con Irán. Además, adelantó que estaba a punto de recibir un informe completo sobre el alto el fuego de dos semanas propuesto por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

(CNN)- El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está en “negociaciones intensas” sobre la guerra con Irán y declinó dar más detalles sobre las conversaciones.

“No puedo decírselo, porque ahora mismo estamos en negociaciones intensas”, dijo Trump a Fox News en una breve entrevista telefónica cuando se le preguntó cómo se siente respecto a las conversaciones.

Trump dijo que estaba a punto de recibir un informe completo sobre el alto el fuego de dos semanas propuesto por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sobre el cual la Casa Blanca dijo a CNN más temprano este martes que “habrá una respuesta”.

“Puedo decir esto: lo conozco muy bien. Es un hombre muy respetado en todas partes”, dijo Trump a Fox.