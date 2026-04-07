Mundo conflicto medio oriente

Con información de CNN

Trump afirma que “estamos en medio de intensas negociaciones” sobre la guerra con Irán

Por Kit Maher, CNN

07.04.2026 / 16:23

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El presidente Donald Trump afirmó que se encuentra en medio de “intensas negociaciones” sobre el conflicto con Irán. Además, adelantó que estaba a punto de recibir un informe completo sobre el alto el fuego de dos semanas propuesto por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

(CNN)- El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está en “negociaciones intensas” sobre la guerra con Irán y declinó dar más detalles sobre las conversaciones.

“No puedo decírselo, porque ahora mismo estamos en negociaciones intensas”, dijo Trump a Fox News en una breve entrevista telefónica cuando se le preguntó cómo se siente respecto a las conversaciones.

Trump dijo que estaba a punto de recibir un informe completo sobre el alto el fuego de dos semanas propuesto por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sobre el cual la Casa Blanca dijo a CNN más temprano este martes que “habrá una respuesta”.

“Puedo decir esto: lo conozco muy bien. Es un hombre muy respetado en todas partes”, dijo Trump a Fox.

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