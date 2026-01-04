Mundo cuba

Con información de

Trump afirma que 32 cubanos que protegían a Maduro muerieron en la operación estadounidense en Venezuela

Por CNN Chile

04.01.2026 / 22:30

{alt}

"Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro", aseguró el mandatario de camino a la Casa Blanca. La seguridad de Maduro estaba compuesta de un alto número de agentes cubanos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que “muchos en el otro bando” fallecieron el sábado en la operación para capturar Nicolás Maduro, incluido “muchos cubanos” que protegían al mandatario detenido durante la madrugado para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.

Trump lamentó las muertes y reveló que las fuerzas de seguridad que protegían a Maduro sufrieron muchas bajas durante la operación de los Delta Force.

“Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro”, aseguró el mandatario de camino a la Casa Blanca. La seguridad de Maduro estaba compuesta de un alto número de agentes cubanos.

El Gobierno de Cuba confirmó este domingo que 32 cubanos, entre ellos militares, murieron en el ataque.

Fuentes venezolanas citadas por el New York Times revelaron que Venezuela sufrió 80 muertes en la operación de anoche, mientras que funcionarios de Washington han revelado que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.

Las autoridades venezolanas no han confirmado cuántas personas fallecieron o resultaron heridas durante los bombardeos, pero el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que “gran parte” del equipo de seguridad del Maduro fue asesinado “a sangre fría” y que se encontraban “levantando” información referente a víctimas.

El canciller venezolano, Yván Gil, denunció además ante la CELAC la muerte de civiles y militares.”Se violó el derecho internacional humanitario al realizar ataques que provocaron la muerte de personas que no participaron en hostilidades, contraviniendo los principios de distinción, proporcionalidades y necesidad militar”, indicó el titular del Ministerio de Exteriores.EFE

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Mundo Trump y situación de Cuba: "Está a punto de caer"
Trump, sobre quién gobierna ahora mismo Venezuela: "Estamos a cargo"
Gobierno de Cuba confirma 32 cubanos muertos, entre ellos militares, en ataque de EE.UU. a Venezuela
Trump amenaza a Petro con que puede haber también una "misión de EE.UU." en Colombia
Trump afirma que 32 cubanos que protegían a Maduro muerieron en la operación estadounidense en Venezuela
Delcy Rodríguez encabeza su primer consejo de ministros junto a Diosdado Cabello y Padrino López